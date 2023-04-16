В США произошла смертельная стрельба на праздновании дня рождения: детали

Танцевальная студия, в которой произошла стрельба. Фото: Facebook/The Alexander City Outlook

Вчера вечером, 15 апреля, в американском городе Дейдвилл празднование дня рождения переросло в стрельбу. В результате погибли четыре человека и более 20 получили ранения разной степени тяжести.

Об этом сообщает WRBL.

Читайте также:

Подробности

Свидетели рассказали, что это было празднование 16-летия в танцевальной студии "Mahogany Masterpiece", а стрельба произошла около 22:30 в субботний вечер. Большинство раненых — подростки. Эту информацию пока не подтвердили правоохранители.

Несколько правоохранительных органов лихорадочно работают над расследованием в разных юрисдикциях. Ограниченное разглашение информации о массовой стрельбе, жертвах и подозреваемом вызвало все большее разочарование у некоторых членов сообщества.

WRBL сообщили, что расследование проводит ALEA, а не местные правоохранительные органы. ALEA опубликовало заявление об инциденте:

"Примерно в 23:45 в субботу, 15 апреля, специальные агенты Государственного бюро расследований (SBI) Правоохранительного агентства Алабамы (ALEA) начали расследование смерти по просьбе начальника полиции Дейдвилла. Расследование является результатом стрельбы, которая произошла примерно в 22:34 вблизи квартала Брода-стрит, 200 в Дейдвилле, расположенном в округе Таллапуса, подтверждены четыре погибших и многочисленных раненых, последующие ведомства прибыли на место происшествия и помогают в расследовании: Департамент полиции Дейдвилла, Офис шерифа округа Таллапуса, и взрывчатых веществ (ATF), Федеральное бюро расследований (ФБР) и офис окружного прокурора 5-го округа. Расследование продолжается".

Приблизительно через 10 часов после стрельбы, лента с места преступления все еще окружает танцевальную студию. Над стеклянной входной дверью висит брезент, а внутри видны белые простыни, укрывающие пол. На тротуаре перед входом разбросаны несколько желтых полицейских плакатов.

Пострадавшие были доставлены в местные больницы для оказания медицинской помощи. Подробности о подозреваемых или мотивах нападения власти пока не обнародовали. Свидетели сообщают, что слышали многочисленные выстрелы, а люди выбегали из здания с криками.

Напомним, ученик центра образования в Калининском районе Санкт-Петербурга пришел в школу с оружием. Шестнадцатилетний юноша устроил стрельбу.

Также мы писали, что 10 апреля в турецком городе Чорум, расположенном на севере страны, мужчина открыл огонь из ружья по местным, выходившим из мечети после молитвы. Ранения получили шесть человек, среди них сельский голова и его сын. Подозреваемый после стрельбы скрылся.