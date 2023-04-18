Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Мир arrow В США подстрелили 16-летнего подростка, который просто перепутал дома arrow

В США подстрелили 16-летнего подростка, который просто перепутал дома

18 апреля 2023 07:45
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
В США подстрелили 16-летнего подростка, который просто перепутал дома
16-летний Ральф Ярл, который был ранен из-за того, что подошел не к тому дому. Фото: Reuters/Lee Merritt
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

В пригороде Канзас-Сити владелец дома выстрелил в подошедшего к его территории подростка, перепутав адрес. Поскольку владелец был белым, а парень черным, в прокуратуре заявили о расистской составляющей по этому делу.

Об этом сообщает издание Reuters.

Читайте также:

Стрельба в Канзас-Сити

84-летний житель пригорода Канзас-Сити (штат Миссури) Эндрю Лестер подстрелил 16-летнего парня Ральфа Ярла, который около 22:00 подошел к двери его дома.

Подросток пришел забрать своих младших братьев-близнецов и просто перепутал дома.

Владелец дома сказал ему "Не подходи сюда", а затем выстрелил из ружья в голову и руку Ярлу.

Подросток выжил, попал в больницу, где ему оказали помощь.

Был ли здесь расизм

Учитывая, что владелец дома был белый, а раненый подросток — темнокожий, возле дома, где поднялась стрельба, на следующий день состоялась акция протеста под лозунгами "Жизнь черных под угрозой" и "Вставай, дай отпор".

Прокурор округа Клей Закари Томпсон на пресс-конференции подтвердил: "Я могу вам сказать, что в этом деле был расовый компонент".

Также на этот инцидент отреагировала вице-президент США Камала Гаррис, заявив в Twitter: "Ни один ребенок никогда не должен жить в страхе, что его застрелят за то, что он позвонил не в тот дверной звонок".

Напомним, что вечером 15 апреля в американском городе Дейдвилл празднование дня рождения переросло в стрельбу. В результате погибли четыре человека и более 20 получили ранения разной степени тяжести.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

15:46 Каменских впервые прокомментировала развод с Потапом: рэпер не стал молчать

13:06 В Институте демографии сообщили, что Украина находится на грани смены этнического состава нации

12:45 Когда сажать картошку в апреле 2023 года: лучшие даты и важные нюансы

15:25 Только одна категория: кто из украинцев может отказаться от повестки на улице

17:31 Усик с женой покинули Украину: опубликован прощальный снимок

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

11:45 Мудрик может уйти из "Челси": на украинца претендуют два клуба

13:36 Какие денежные выплаты гарантирует государство военным после демобилизации в 2023 году: список

09:52 Число ликвидированных оккупантов приближается к 180 тысячам: Генштаб обнародовал новую статистику

15:55 Кто из мужчин сможет получить отсрочку от службы на пять лет: закон

13:48 "Полная мобилизация" в Украине: что это такое и кто под нее подпадает

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB