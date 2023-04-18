В США подстрелили 16-летнего подростка, который просто перепутал дома

16-летний Ральф Ярл, который был ранен из-за того, что подошел не к тому дому. Фото: Reuters/Lee Merritt

В пригороде Канзас-Сити владелец дома выстрелил в подошедшего к его территории подростка, перепутав адрес. Поскольку владелец был белым, а парень черным, в прокуратуре заявили о расистской составляющей по этому делу.

Об этом сообщает издание Reuters.

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Стрельба в Канзас-Сити

84-летний житель пригорода Канзас-Сити (штат Миссури) Эндрю Лестер подстрелил 16-летнего парня Ральфа Ярла, который около 22:00 подошел к двери его дома.

Подросток пришел забрать своих младших братьев-близнецов и просто перепутал дома.

Владелец дома сказал ему "Не подходи сюда", а затем выстрелил из ружья в голову и руку Ярлу.

Подросток выжил, попал в больницу, где ему оказали помощь.

Был ли здесь расизм

Учитывая, что владелец дома был белый, а раненый подросток — темнокожий, возле дома, где поднялась стрельба, на следующий день состоялась акция протеста под лозунгами "Жизнь черных под угрозой" и "Вставай, дай отпор".

Прокурор округа Клей Закари Томпсон на пресс-конференции подтвердил: "Я могу вам сказать, что в этом деле был расовый компонент".

Также на этот инцидент отреагировала вице-президент США Камала Гаррис, заявив в Twitter: "Ни один ребенок никогда не должен жить в страхе, что его застрелят за то, что он позвонил не в тот дверной звонок".

Напомним, что вечером 15 апреля в американском городе Дейдвилл празднование дня рождения переросло в стрельбу. В результате погибли четыре человека и более 20 получили ранения разной степени тяжести.