На севере Мексики произошла стрельба, есть погибшие и раненые
В северной части мексиканского региона Баха-Калифорния произошла стрельба. В результате инцидента по меньшей мере 10 человек погибли и девять получили ранения.
Об этом сообщает Reuters.
Смертельная стрельба в Мексике
Нападение произошло во время гонок внедорожников в районе Сан-Висенте города Энсенада. Люди с оружием вышли из серого фургона и начали стрелять по людям на заправке.
На место происшествия прибыли муниципальная полиция и полиция штата, морская пехота, пожарная служба и мексиканский Красный Крест.
Мэр Армандо Айяла Роблес заявил, что генеральный прокурор штата Рикардо Иван Карпио Санчес поручил специальной группе расследовать стрельбу.
Напомним, на заводе Mercedes в немецком городе Зиндельфингер произошла стрельба. Действовавший в одиночку злоумышленник успел убить двух работников завода перед тем, как его задержали.
Также мы писали, что в старейшей синагоге на территории Африки произошла стрельба. Охранник убил троих человек и погиб сам.
Добавим, в пригороде Канзас-Сити владелец дома выстрелил в подростка, который перепутал адрес. Поскольку владелец был белым, а парень черным, в прокуратуре заявили о расистской составляющей по этому делу.