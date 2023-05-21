На севере Мексики произошла стрельба, есть погибшие и раненые

Сотрудники полиции на месте стрельбы в Мексике. Фото: Euro.Dayfr

В северной части мексиканского региона Баха-Калифорния произошла стрельба. В результате инцидента по меньшей мере 10 человек погибли и девять получили ранения.

Об этом сообщает Reuters.

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Нападение произошло во время гонок внедорожников в районе Сан-Висенте города Энсенада. Люди с оружием вышли из серого фургона и начали стрелять по людям на заправке.

На место происшествия прибыли муниципальная полиция и полиция штата, морская пехота, пожарная служба и мексиканский Красный Крест.

Мэр Армандо Айяла Роблес заявил, что генеральный прокурор штата Рикардо Иван Карпио Санчес поручил специальной группе расследовать стрельбу.

Напомним, на заводе Mercedes в немецком городе Зиндельфингер произошла стрельба. Действовавший в одиночку злоумышленник успел убить двух работников завода перед тем, как его задержали.

Также мы писали, что в старейшей синагоге на территории Африки произошла стрельба. Охранник убил троих человек и погиб сам.

Добавим, в пригороде Канзас-Сити владелец дома выстрелил в подростка, который перепутал адрес. Поскольку владелец был белым, а парень черным, в прокуратуре заявили о расистской составляющей по этому делу.