У Тунісі напали на відвідувачів найстарішої синагоги в Африці
У найстарішій синагозі на території Африки сталася стрілянина. Охоронець убив трьох людей і загинув сам.
Про це повідомляє видання BBC.
Стрілянина у синагозі
Під час паломництва юдеїв до синагоги Гріба, яка розташована на острові Джерба, сталася стрілянина.
Ця синагога є найстарішою на території Африканського континенту.
Інциденти із жертвами на цій території трапляються не вперше. Так, 2002 року вибух у Грібі убив понад 20 людей. За той вибух відповідальність на себе взяли бойовики "Аль-Каїди".
Охоронець-терорист
Цього разу причиною смертей став один із охоронців.
Чоловік спочатку застрелив свого напарника, а потім почав стріляти по відвідувачах.
У підсумку було убито двоє відвідувачів, після чого правоохоронці застрелили самого терориста.
Що спонукало охоронця до таких несподіваних дій, поки незрозуміло.
Нагадаємо, у січні терорист відкрив вогонь по людях, які виходили з єрусалимської синагоги після п'ятничної вечірньої молитви, а потім був убитий силами безпеки після спроби втекти на автомобілі. Повідомлялося, що він був членом ХАМАС.