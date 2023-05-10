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У Тунісі напали на відвідувачів найстарішої синагоги в Африці

10 травня 2023 07:47
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
У Тунісі напали на відвідувачів найстарішої синагоги в Африці
Синагога Гріба в Тунісі. Фото: Reuters/Jihed Abidellaoui/File Photo
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

У найстарішій синагозі на території Африки сталася стрілянина. Охоронець убив трьох людей і загинув сам.

Про це повідомляє видання BBC.

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Стрілянина у синагозі

Під час паломництва юдеїв до синагоги Гріба, яка розташована на острові Джерба, сталася стрілянина.

Ця синагога є найстарішою на території Африканського континенту.

Інциденти із жертвами на цій території трапляються не вперше. Так, 2002 року вибух у Грібі убив понад 20 людей. За той вибух відповідальність на себе взяли бойовики "Аль-Каїди".

Охоронець-терорист

Цього разу причиною смертей став один із охоронців. 

Чоловік спочатку застрелив свого напарника, а потім почав стріляти по відвідувачах.

У підсумку було убито двоє відвідувачів, після чого правоохоронці застрелили самого терориста.

Що спонукало охоронця до таких несподіваних дій, поки незрозуміло.

Нагадаємо, у січні терорист відкрив вогонь по людях, які виходили з єрусалимської синагоги після п'ятничної вечірньої молитви, а потім був убитий силами безпеки після спроби втекти на автомобілі. Повідомлялося, що він був членом ХАМАС.

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