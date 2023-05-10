В Тунисе напали на посетителей старейшей синагоги в Африке

Синагога Гриба в Тунисе. Фото: Reuters/Jihed Abidellaoui/File Photo

В старейшей синагоге на территории Африки произошла стрельба. Охранник убил троих человек и погиб сам.

Об этом сообщает издание BBC.

Читайте также:

Стрельба в синагоге

Во время паломничества иудеев в синагогу Гриба, расположенную на острове Джерба, произошла стрельба.

Эта синагога является старейшей на территории Африканского континента.

Инциденты с жертвами на этой территории происходят не впервые. Так, в 2002 году взрыв в Грибе убил более 20 человек. За тот взрыв ответственность взяли на себя боевики "Аль-Каиды".

Охранник-террорист

В этот раз причиной смертей стал один из охранников.

Мужчина сначала застрелил своего напарника, а затем стал стрелять по посетителям.

В итоге были убиты два посетителя, после чего правоохранители застрелили самого террориста.

Что побудило охранника к таким неожиданным действиям, пока неясно.

Напомним, в январе террорист открыл огонь по людям, которые выходили из иерусалимской синагоги после пятничной вечерней молитвы, а затем был убит силами безопасности после попытки скрыться на автомобиле. Сообщалось, что он являлся членом ХАМАС.