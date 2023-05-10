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В Тунисе напали на посетителей старейшей синагоги в Африке

10 мая 2023 07:47
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
В Тунисе напали на посетителей старейшей синагоги в Африке
Синагога Гриба в Тунисе. Фото: Reuters/Jihed Abidellaoui/File Photo
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

В старейшей синагоге на территории Африки произошла стрельба. Охранник убил троих человек и погиб сам.

Об этом сообщает издание BBC.

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Стрельба в синагоге

Во время паломничества иудеев в синагогу Гриба, расположенную на острове Джерба, произошла стрельба.

Эта синагога является старейшей на территории Африканского континента.

Инциденты с жертвами на этой территории происходят не впервые. Так, в 2002 году взрыв в Грибе убил более 20 человек. За тот взрыв ответственность взяли на себя боевики "Аль-Каиды".

Охранник-террорист

В этот раз причиной смертей стал один из охранников.

Мужчина сначала застрелил своего напарника, а затем стал стрелять по посетителям.

В итоге были убиты два посетителя, после чего правоохранители застрелили самого террориста.

Что побудило охранника к таким неожиданным действиям, пока неясно.

Напомним, в январе террорист открыл огонь по людям, которые выходили из иерусалимской синагоги после пятничной вечерней молитвы, а затем был убит силами безопасности после попытки скрыться на автомобиле. Сообщалось, что он являлся членом ХАМАС.

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