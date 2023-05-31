Президент Мексики согласился на перемирие с картелями

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор. Фото: REUTERS/Henry Romero

Мария Кагал Редактор международного отдела

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор выразил готовность поддержать мирное соглашение с одними из самых мощных и жестоких картелей страны. Заявление президента Лопеса Обрадора, широко известного как Амло, прозвучало после того, как активистка опубликовала открытое письмо, адресованное 10 организованным преступным группировкам, призывая их прекратить практику насильственных исчезновений.

Об этом сообщает издание The Guardian.

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Во время своей ежедневной утренней пресс-конференции, отвечая на вопрос о предложенном пакте мира, президент Амло заявил, что согласен с инициативой.

"Я согласен, и я надеюсь, что мы достигнем мира — это то, чего мы все хотим. Насилие иррационально, и мы будем продолжать искать мир, достигать мира, и это то, что мы делаем. И если появляется инициатива такого рода, конечно, мы ее поддерживаем", — сказал президент.

Мексика сейчас столкнулась с потрясающим количеством исчезновений: с 1964 года более 100 000 человек считаются пропавшими без вести, и большинство из этих случаев произошло в течение последних 15 лет во время войны правительства против картелей.

Президент Лопес Обрадор, избранный в 2018 году, пообещал другой подход, ориентированный на диалог, а не на конфронтацию, который часто называют "объятиями, а не шарами". Однако, несмотря на эти усилия, в стране продолжает наблюдаться высокий уровень насилия: с начала его президентства ежегодно гибнет более 30 000 человек, а более 40 000 числятся пропавшими без вести.

Активистка Делия Кироа в своем открытом письме к таким картелям, как "Новое поколение Халиско" и "Синалоа", призвала заключить социальный пакт для предотвращения насильственных исчезновений и содействия миру. Кироа объяснила, что идея такого пакта возникла из отчаяния, который испытывали семьи пропавших без вести, разочарованные неадекватной реакцией правительства на кризис.

В то время как президент Амло выразил свою поддержку пакту, Кироа отметила необходимость более активных действий, чтобы помочь семьям найти своих пропавших без вести близких.

Эксперт по безопасности Анхелика Дуран-Мартинес подчеркнула важность поиска решений, выходящих за рамки милитаризации, поскольку многолетняя война против картелей привела лишь к эскалации кровопролития. Однако она также предостерегла, что любая стратегия должна учитывать реалии организованной преступности в Мексике и осторожно ориентироваться на потенциальный рост власти преступных группировок.

Хотя слова президента Лопеса Обрадора свидетельствуют о готовности рассматривать альтернативы насилию, успех таких инициатив будет в конечном счете зависеть от разработки и внедрения эффективных стратегий, учитывающих сложную динамику организованной преступности в стране.

Напомним, недавно на севере Мексики произошла стрельба , в результате которой погибли десять человек.