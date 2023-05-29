Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Світ arrow Президент Сербії назвав прем'єра Косово "регіональним Зеленським" arrow

Президент Сербії назвав прем'єра Косово "регіональним Зеленським"

29 травня 2023 09:14
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Президент Сербії назвав прем'єра Косово "регіональним Зеленським"
Президент Сербії Александар Вучич. Фото: google.com
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Президент Сербії Александар Вучич заявив, що косівський прем'єр Альбін Курті намагається "стати регіональним Володимиром Зеленським". Також він стверджує, що найскладніша ситуація щодо Косова ще попереду.

Про це Pink TV.

Читайте також:

Що відомо

"Через провокаційні дії і страшенно безвідповідальну поведінку Альбіна Курті (прем’єр-міністра Косова. – Ред.)  в Косові станеться те, чого Сербія досі не бачила і не могла мріяти. Я боюся загальної незахищеності, нестабільності, я боюся навіть великих конфліктів, тому що я знаю, що серби цього не толеруватимуть, і я знаю, що цей інший, який все спричинив, не хоче йти у відставку, тому що він прагне і мріє бути якимось Зеленським", — заявив Вучич.

Зазначимо, напруга між Сербією та Косово знову зросла 26 травня. Тоді зіткнулися поліція в Косові та місцеві серби, які намагалися заблокувати новообраному меру-албанцю доступ до його офісу.

"Косовські серби не будуть сидіти склавши руки, вони обов'язково протестуватимуть, вимагаючи повернення своїх муніципальних будівель, які узурпував і відібрав у них режим Альбіна Курті з брутальним застосуванням поліції", — сказав Вучича.

Нагадаємо, 26 травня  президент Сербії Александр Вучич підписав наказ про приведення підрозділів сербських збройних сил до бойової готовності найвищого рівня. Трапилося це внаслідок протестів, які виникли після муніципальних виборів на півночі Косова.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

14:09 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Оновлено

17:52 Як залучити багатство? Топ-10 найсильніших молитов на гроші

Новина з відео

18:28 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

Новина з фото

16:15 До чого сниться кров: значення і тлумачення сну

06:24 В Україні планують звільнити від військової служби ще одну категорію громадян

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

18:05 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2023 році?

Новина з відео

07:00 В Україну суне дощовий фронт: які області заллє найбільше

Новина з відео

17:36 Повістка — після пред'явлення паспорта: чи можуть військові перевіряти документи

22:10 Нацкомісія підвищила тарифи на електроенергію: деталі

12:04 Мудрик вирішив, де продовжить кар'єру

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB