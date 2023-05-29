Президент Сербії назвав прем'єра Косово "регіональним Зеленським"

Президент Сербії Александар Вучич. Фото: google.com

Президент Сербії Александар Вучич заявив, що косівський прем'єр Альбін Курті намагається "стати регіональним Володимиром Зеленським". Також він стверджує, що найскладніша ситуація щодо Косова ще попереду.

Про це Pink TV.

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"Через провокаційні дії і страшенно безвідповідальну поведінку Альбіна Курті (прем’єр-міністра Косова. – Ред.) в Косові станеться те, чого Сербія досі не бачила і не могла мріяти. Я боюся загальної незахищеності, нестабільності, я боюся навіть великих конфліктів, тому що я знаю, що серби цього не толеруватимуть, і я знаю, що цей інший, який все спричинив, не хоче йти у відставку, тому що він прагне і мріє бути якимось Зеленським", — заявив Вучич.

Зазначимо, напруга між Сербією та Косово знову зросла 26 травня. Тоді зіткнулися поліція в Косові та місцеві серби, які намагалися заблокувати новообраному меру-албанцю доступ до його офісу.

"Косовські серби не будуть сидіти склавши руки, вони обов'язково протестуватимуть, вимагаючи повернення своїх муніципальних будівель, які узурпував і відібрав у них режим Альбіна Курті з брутальним застосуванням поліції", — сказав Вучича.

Нагадаємо, 26 травня президент Сербії Александр Вучич підписав наказ про приведення підрозділів сербських збройних сил до бойової готовності найвищого рівня. Трапилося це внаслідок протестів, які виникли після муніципальних виборів на півночі Косова.