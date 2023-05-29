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Президент Сербии назвал премьера Косово "региональным Зеленским"

29 мая 2023 09:14
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Президент Сербии назвал премьера Косово "региональным Зеленским"
Президент Сербии Александр Вучич. Фото: google.com
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что косовский премьер Альбин Курти пытается "стать региональным Владимиром Зеленским". Также он утверждает, что самая сложная ситуация в Косово еще впереди.

Об этом Pink TV.

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"Из-за провокационных действий и ужасно безответственного поведения Альбина Курти (премьер-министра Косово. — Ред.) в Косово произойдет то, чего Сербия до сих пор не видела и не могла мечтать. Я боюсь общей незащищенности, нестабильности, я боюсь даже больших конфликтов, потому что я знаю, что сербы этого не будут терпеть, и я знаю, что этот другой, который все повлек за собой, не хочет уходить в отставку, потому что он стремится и мечтает быть каким-то Зеленским", — заявил Вучич.

Отметим, напряжение между Сербией и Косово снова возросло 26 мая. Тогда столкнулись полиция в Косово и местные сербы, пытавшиеся заблокировать новоизбранному мэру-албанцу доступ в его офис.

"Косовские сербы не будут сидеть сложа руки, они обязательно будут протестовать, требуя возвращения своих муниципальных зданий, узурпированных и отобравших у них режим Альбина Курти с грубым применением полиции", — сказал Вучича.

Напомним, 26 мая президент Сербии Александр Вучич подписал приказ о приведении подразделений сербских вооруженных сил к боевой готовности наивысшего уровня. Случилось это в результате протестов, возникших после муниципальных выборов на севере Косово.

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