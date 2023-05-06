Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Світ arrow Президентка Молдови розповіла в інтерв'ю, що Росія хоче відновити СРСР arrow

Президентка Молдови розповіла в інтерв'ю, що Росія хоче відновити СРСР

6 травня 2023 04:12
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Президентка Молдови розповіла в інтерв'ю, що Росія хоче відновити СРСР
Президент Республіки Молдова Мая Санду на пресконференції за підсумками Бучанського саміту у Києві. Фото: УНІАН / Ковальчук Віктор
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Президентка Республіки Молдова Мая Санду заявила, що Росія в разі успішного захоплення України не зупинилася б на її кордонах. Зокрема, РФ може ввести війська на територію Молдови.

Про це Санду розповіла в інтерв’ю Financial Times.

Читайте також:

Молдова в безпеці завдяки Україні

"Я не вірю, що вони (росіяни — Ред.) зупинилися б на кордоні. Сьогодні ми в безпеці лише завдяки Україні", – підкреслила президентка Молдови.

На питання, чи планувала Санду виїхати з Молдови в разі нападу РФ, вона відповіла, що ні.

"Я б залишилася (в Молдові — Ред.), але ми розраховували на те, що нам доведеться допомогти якомога більшій кількості наших людей перейти в безпечне місце, яким є Румунія", — зазначила президентка.

Росіяни намагаються повернути СРСР

За словами Санду, росіяни розв'язавши війну проти України намагаються воскресити Радянський Союз.

"Вони хочуть повернути старі часи. А ми цього не хочемо. Молдова була частиною буферної зони протягом 30 років, і для нас це означало бідність, корупцію, погане управління, еміграцію. Ми хочемо бути частиною демократичного світу", – підкреслила вона.

Нагадаємо, що президентка Молдови звинуватила Росію у втручанні у внутрішні справи Молдови, особливо у зв'язку з виборами, що відбудуться цими вихідними в регіоні Гагаузія. За її словами, багато з кандидатів у Гагаузії є російськими агентами.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

19:37 Знаки Зодіаку: дати, характеристика та класифікація

Оновлено

13:45 Чому сняться миші: значення сновидіння та знаки долі

Оновлено

23:01 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

Оновлено

21:59 Які знаки зодіаку найбільш сумісні, а кому краще уникати союзів

Новина з фото

16:20 Відкупився? Камалія показала дім, який їй залишив Мохаммад Захур після розлучення

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

23:40 Вакансії в ЗСУ: кого потребує українське військо

07:38 Рекордні борги за комунальні послуги: що пропонує уряд

13:06 Медведєв істерично відреагував на виступ Зеленського та закликав до масового знищення

13:15 Мудрик може піти з "Челсі": українцем цікавляться кілька клубів

07:32Залужний розповів, скільки ракет Росія випустила по Україні під час останньої атаки

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB