Президентка Молдови розповіла в інтерв'ю, що Росія хоче відновити СРСР
Президентка Республіки Молдова Мая Санду заявила, що Росія в разі успішного захоплення України не зупинилася б на її кордонах. Зокрема, РФ може ввести війська на територію Молдови.
Про це Санду розповіла в інтерв’ю Financial Times.
Молдова в безпеці завдяки Україні
"Я не вірю, що вони (росіяни — Ред.) зупинилися б на кордоні. Сьогодні ми в безпеці лише завдяки Україні", – підкреслила президентка Молдови.
На питання, чи планувала Санду виїхати з Молдови в разі нападу РФ, вона відповіла, що ні.
"Я б залишилася (в Молдові — Ред.), але ми розраховували на те, що нам доведеться допомогти якомога більшій кількості наших людей перейти в безпечне місце, яким є Румунія", — зазначила президентка.
Росіяни намагаються повернути СРСР
За словами Санду, росіяни розв'язавши війну проти України намагаються воскресити Радянський Союз.
"Вони хочуть повернути старі часи. А ми цього не хочемо. Молдова була частиною буферної зони протягом 30 років, і для нас це означало бідність, корупцію, погане управління, еміграцію. Ми хочемо бути частиною демократичного світу", – підкреслила вона.
Нагадаємо, що президентка Молдови звинуватила Росію у втручанні у внутрішні справи Молдови, особливо у зв'язку з виборами, що відбудуться цими вихідними в регіоні Гагаузія. За її словами, багато з кандидатів у Гагаузії є російськими агентами.