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Президент Молдовы рассказала в интервью, что Россия хочет восстановить СССР

6 мая 2023 04:12
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Президент Молдовы рассказала в интервью, что Россия хочет восстановить СССР
Президент Республики Молдова Мая Санду на пресс-конференции по итогам Бучанского саммита в Киеве. Фото: УНИАН / Виктор Ковальчук
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Президент Республики Молдова Мая Санду заявила, что Россия в случае успешного захвата Украины не остановилась бы на ее границах. В частности РФ может ввести войска на территорию Молдовы.

Об этом Санду рассказала в интервью Financial Times.

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Молдова в безопасности благодаря Украине

"Я не верю, что они (россияне — Ред.) остановились бы на границе. Сегодня мы в безопасности только благодаря Украине", – подчеркнула президент Молдовы.

На вопрос, планировала ли Санду уехать из Молдовы в случае нападения РФ, она ответила, что нет.

"Я бы осталась (в Молдове — Ред.), но мы рассчитывали на то, что нам придется помочь как можно большему количеству наших людей перейти в безопасное место, которым является Румыния", — отметила президент.

Россияне пытаются вернуть СССР

По словам Санду, россияне развязав войну против Украины пытаются воскресить Советский Союз.

"Они хотят вернуть старые времена. А мы этого не хотим. Молдова была частью буферной зоны в течение 30 лет, и для нас это означало бедность, коррупцию, плохое управление, эмиграцию. Мы хотим быть частью демократического мира", — подчеркнула она.

Напомним, что президент Молдовы обвинила Россию во вмешательстве во внутренние дела Молдовы, особенно в связи с выборами, которые состоятся в эти выходные в регионе Гагаузия. По ее словам, многие кандидаты в Гагаузии являются российскими агентами.

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