Прибутки РФ від газу та нафри зростають, попри санкції, — WSJ

Росія обходить санкції щодо нафти і газу. Фото: Reuters

Надходження до бюджету Російської Федерації від газу та нафти у жовтні подвоїлися, порівняно з вереснем. Цінова стеля, введена країнами G7, за фактом не дотримується.

Про це пише Wall Street Journal.

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Ці доходи йдуть на фінансування війни в Україні та зміцнення економіки країни-агресора.

Тіньовий флот Росії вже становить 180 танкерів. Найбільші покупці нафти — Китай, Індія та Туреччина — не дотримуються західного обмеження цін.

Крім того, Росія підвищує частку страхування поставок нафти за межами країн G7. Якщо в січні це стосувалося 35% постачання, то тепер їх більше половини.

Російська нафта останнім часом продається за ціною близько 74 доларів за барель при встановленій заходом "стелі" у 60 даларів.

Раніше ми повідомляли, що Держдеп США в четвер запровадив економічні санкції проти десятків фізичних і юридичних осіб Росії. Під обмеження серед іншого потрапили енергетичні проєкти та військово-промисловий комплекс РФ.

Нагадуємо, що підрядники підприємств, що випускають "Кинджал", досі уникають санкцій. Це дозволяє їм імпортувати необхідні для роботи товари безпосередньо з різних країн ЄС.