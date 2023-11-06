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Прибыль РФ от газа и нефти растет, несмотря на санкции, — WSJ

6 ноября 2023 10:13
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Прибыль РФ от газа и нефти растет, несмотря на санкции, — WSJ
Россия обходит санкции в отношении нефти и газа. Фото: Reuters
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Поступления в бюджет Российской Федерации от газа и нефти в октябре удвоились по сравнению с сентябрем. Ценовой потолок, введенный странами G7, по факту не придерживается.

Об этом пишет Wall Street Journal.

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Эти доходы идут на финансирование войны в Украине и укрепление экономики страны-агрессора.

Теневой флот России уже составляет 180 танкеров. Крупнейшие покупатели нефти — Китай, Индия и Турция — не соблюдают западное ограничение цен.

Кроме того, Россия повышает долю страхования поставок нефти вне стран G7. Если в январе это касалось 35% поставок, то теперь их больше половины.

Российская нефть в последнее время продается по цене около 74 долларов за баррель при установленном западом "потолке" в 60 даларов.

Ранее мы сообщали, что Госдеп США в четверг ввел экономические санкции против десятков физических и юридических лиц России. Под ограничения посреди остального попали энергетические проекты и военно-промышленный комплекс РФ.

Напоминаем, что подрядчики предприятий, выпускающих "Кинжал", до сих пор избегают санкций. Это позволяет импортировать необходимые для работы товары непосредственно из разных стран ЕС.

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