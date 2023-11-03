США оголосили санкції проти конструктора Ланцетів та особистого проєкту Путіна

БПЛА "Ланцет" на виставці. Фото: росЗМІ

Держдеп США в четвер запровадив економічні санкції проти десятків фізичних і юридичних осіб Росії. Під обмеження серед іншого потрапили енергетичні проєкти та військово-промисловий комплекс РФ.

Про це повідомляє офіційний сайт Держдепартаменту.

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Вашингтон у четвер уперше запровадив санкції проти 40 фізичних, та юридичних осіб, безпосередньо причетних до виробництва безпілотників "Ланцет". Під обмеження потрапив розробник "Ланцета" Олександр Захаров та його родина й низка пов’язаних з ними компаній, зокрема "ZALA Аеро", яка напряму продає дрони Міноборони РФ.

Під санкції також потрапила компанія "Арктик СПГ 2" — оператор проєкту російського підсанкційного "Новатеку" з масштабного виробництва й постачання скрапленого газу в Сибіру.

У переліку Державного департаменту США згадується низка фізичних та юридичних осіб, причетних до незаконного імпорту в Росію технологій для військової промисловості. Серед них згадуються Олена Мільська — дружина наближеного до Володимира Путіна міністра з надзвичайних ситуацій РФ Олександра Куренкова, а також перший заступник голови парламенту Чечні Салман Закрієв та його син.

До чорного списку Держдепу потрапили кілька російських посадовців: шість заступників міністрів, та директор правового департаменту Мінекономіки, а також і компаній, які працюють на тимчасово окупованих територіях України.

Нагадаємо, що раніше США наклали санкції на китайські компанії, які ввозили балістичні ракети в Пакистан. Натомість пропозиції 12-го пакета санкцій ЄС проти Росії передбачають обмеження на торгівлю діамантами та ліцензіями на програмне забезпечення.