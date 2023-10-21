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США наклали санкції на китайські компанії, які ввозили балістичні ракети

21 жовтня 2023 08:54
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
США наклали санкції на китайські компанії, які ввозили балістичні ракети
Пакистанські військові стоять поруч із балістичною ракетою класу «земля – земля» Shaheen III. Фото: Reuters
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

США запровадили санкції проти трьох компаній, що базуються в Китаї. Вони працювали над постачанням предметів, що застосовуються до ракет, для пакистанської програми створення балістичних ракет.

Про це повідомляє Міноборони США.

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Уряд Сполучених Штатів запровадив санкції проти трьох організацій в Китаї, які сприяли розповсюдженню зброї та засобів її доставки на користь Пакистану.

"Ці три організації, розташовані в Китайській Народній Республіці (КНР), працювали над постачанням ракетного обладнання для програми балістичних ракет Пакистану", —йдеться  в повідомленні.

Компанії, які постачали ракети:

  1. General Technology Ltd постачала матеріали для з’єднання компонентів у ракетних двигунах балістичних ракет, а також для виробництва камер згоряння.
  2. Китайський виробник, Beijing Luo Luo Technology Development Co Ltd., надавав обладнання для виробництва твердопаливних ракетних двигунів, що підпадає під обмеження Режиму контролю за ракетними технологіями.
  3. Changzhou Utek Composite Company Ltd з 2019 року працювала над поставками скловолокна D-glass, кварцової тканини та тканини з високим вмістом кремнезему, всі з яких знаходять застосування у ракетних системах.

Нагадаємо, між Єврокомісією і країнами ЄС невдовзі почнуться консультації щодо деталей 12-го пакета санкцій проти Росії. Очікується, що цей процес завершиться у листопаді чи грудні.

Також ми раніше писали, що Міністерство фінансів США, 18 жовтня, запровадило санкції проти бойовиків ХАМАС. Причиною для цього став напад терористів на Ізраїль.

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