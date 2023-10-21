США наложили санкции на китайские компании, ввозившие баллистические ракеты
США ввели санкции против трех компаний, базирующиеся в Китае. Они работали над поставкой предметов, применяемых к ракетам, для пакистанской программы создания баллистических ракет.
Об этом сообщает Минобороны США.
Санкции для китайских компаний
Правительство Соединенных Штатов ввело санкции против трех организаций в Китае, способствовавших распространению оружия и средств его доставки в пользу Пакистана.
"Эти три организации, расположенные в Китайской Народной Республике (КНР), работали над поставкой ракетного оборудования для программы баллистических ракет Пакистана" , — говорится в сообщении.
Компании, поставлявшие ракеты:
- General Technology Ltd снабжала материалы для соединения компонентов в ракетных двигателях баллистических ракет, а также для производства камер сгорания.
- Китайский производитель, Beijing Luo, Luo Technology Development Co Ltd., предоставлял оборудование для производства твердотопливных ракетных двигателей, подпадающее под ограничение Режима контроля за ракетными технологиями.
- Changzhou Utek Composite Company Ltd с 2019 года работала над поставками стекловолокна D-glass, кварцевой ткани и ткани с высоким содержанием кремнезема, все из которых находят применение в ракетных системах.
Напомним, между Еврокомиссией и странами ЕС вскоре начнутся консультации по деталям 12-го пакета санкций против России. Ожидается, что этот процесс завершится в ноябре или в декабре.
Также мы ранее писали, что Министерство финансов США, 18 октября, ввело санкции против боевиков ХАМАС. Причиной тому стало нападение террористов на Израиль.
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