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США наложили санкции на китайские компании, ввозившие баллистические ракеты

21 октября 2023 08:54
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
США наложили санкции на китайские компании, ввозившие баллистические ракеты
Пакистанские военные стоят рядом с баллистической ракетой класса "земля - земля" Shaheen III. Фото: Reuters
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

США ввели санкции против трех компаний, базирующиеся в Китае. Они работали над поставкой предметов, применяемых к ракетам, для пакистанской программы создания баллистических ракет.

Об этом сообщает Минобороны США.

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Правительство Соединенных Штатов ввело санкции против трех организаций в Китае, способствовавших распространению оружия и средств его доставки в пользу Пакистана.

"Эти три организации, расположенные в Китайской Народной Республике (КНР), работали над поставкой ракетного оборудования для программы баллистических ракет Пакистана" , — говорится в сообщении.

Компании, поставлявшие ракеты:

  1. General Technology Ltd снабжала материалы для соединения компонентов в ракетных двигателях баллистических ракет, а также для производства камер сгорания.
  2. Китайский производитель, Beijing Luo, Luo Technology Development Co Ltd., предоставлял оборудование для производства твердотопливных ракетных двигателей, подпадающее под ограничение Режима контроля за ракетными технологиями.
  3. Changzhou Utek Composite Company Ltd с 2019 года работала над поставками стекловолокна D-glass, кварцевой ткани и ткани с высоким содержанием кремнезема, все из которых находят применение в ракетных системах.

Напомним, между Еврокомиссией и странами ЕС вскоре начнутся консультации по деталям 12-го пакета санкций против России. Ожидается, что этот процесс завершится в ноябре или в декабре.

Также мы ранее писали, что Министерство финансов США, 18 октября, ввело санкции против боевиков ХАМАС. Причиной тому стало нападение террористов на Израиль.

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