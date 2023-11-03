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США объявили санкции против конструктора Ланцетов и личного проекта Путина

3 ноября 2023 00:22
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
США объявили санкции против конструктора Ланцетов и личного проекта Путина
БПЛА "Ланцет" на выставке. Фото: росСМИ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Госдеп США в четверг ввел экономические санкции против десятков физических и юридических лиц России. Под ограничения попали энергетические проекты и военно-промышленный комплекс РФ.

Об этом сообщает официальный сайт Госдепартамента.

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Вашингтон в четверг впервые ввел санкции против 40 физических и юридических лиц, непосредственно причастных к производству беспилотников "Ланцет". Под ограничение попал разработчик "Ланцета" Александр Захаров, его семья и ряд связанных с ними компаний, в частности "ZALA Аэро", напрямую продающая дроны Минобороны РФ.

Под санкции также попала компания "Арктик СПГ 2" - оператор российского подсанкционного проекта по масштабному производству и поставкам сжиженного газа в Сибирь "Новатек".

В перечне Государственного департамента США упоминается ряд физических и юридических лиц, причастных к незаконному импорту в Россию технологий для военной промышленности. Среди них упоминаются Елена Мильская — жена приближенного к Владимиру Путину министра по чрезвычайным ситуациям РФ Александра Куренкова, а также первый заместитель председателя парламента Чечни Салман Закриев и его сын.

В черный список Госдепа попали несколько российских чиновников: шесть заместителей министров и директор правового департамента Минэкономики, а также компаний, работающих на временно оккупированных территориях Украины.

Напомним, что ранее США наложили санкции на китайские компании, ввозившие баллистические ракеты в Пакистан. В то же время предложения 12-го пакета санкций ЕС против России предусматривают ограничения на торговлю бриллиантами и лицензиями на программное обеспечение.

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