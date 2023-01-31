Ми в соцмережах:

Регіони
Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Світ arrow Причина не у бажанні вступити до НАТО: Джонсон пояснив, чому путін напав на Україну arrow

Причина не у бажанні вступити до НАТО: Джонсон пояснив, чому путін напав на Україну

31 січня 2023 07:22
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко
Путін напав на Україну не через можливий вступ до НАТО, а через бажання відновити імперію
Британський експрем’єр визнав, що НАТО не зробив нічого для захисту України після 2014 року
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко

НАТО не допоміг Україні прогнати окупантів зі своєї території в 2014 році. Тому володимир путін напав на Україну, бо вирішив, що його ідея відновлення імперії може бути здійснена.

Про це колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив у своїй колонці на сайті The Washington Post.

Читайте також:

Критика НАТО

Джонсон визнав, що країни-члени Північноатлантичного альянсу нічого не зробили для підтримки України до 2022 року.

НАТО зробив усе, аби не провокувати путіна, зокрема, на бухарестському саміті 2008 року Україна не отримала План дій щодо членства.

Путін, нагадав Джонсон, був присутній на цьому саміті і висловив задоволення його результатами — але за шість років напав на Україну. А Захід, за словами експрем’єра Британії, "замість того, щоб належним чином покарати його, відповів політикою боягузливого умиротворення".

Визнання власних помилок

Борис Джонсон наголосив, що і сам винен у тому, що Україна не отримала відповідної підтримки.

"Правда в тому, що якби ви запитали мене перед вторгненням путіна, коли Україна приєднається до НАТО, я б відповів: "Приблизно, коли пекло замерзне, або принаймні не у найближчі 10 років", — визнав колишній британський прем’єр.

Пояснення дій путіна

Втім, зазначив Борис Джонсон, російська федерація напала на Україну зовсім не через можливість вступу цієї країни до НАТО.

"Він атакував [Україну], тому що хотів відбудувати стару радянську імперію і вірив — як виявилося, безглуздо — що переможе у цій війні", — констатував колишній прем’єр-міністр Великої Британії.

Нагадаємо, що у документальному фільмі компанії BBC, присвяченому взаємодії президента росії володимира путіна зі світовими лідерами, експрем’єр Великої Британії розповів про телефонну розмову із хазяїном кремля напередодні початку великої війни в Україні.

Джонсон тоді наголосив, що така війна стане цілковитою катастрофою для самої росії. Тодішній очільник британського уряду заявив путіну, що вторгнення росії приведе до санкцій Заходу та збільшення кількості військ НАТО на кордонах російської федерації.

У свою чергу володимир путін, за словами Джонсона, несподівано вирішив пригрозити персонально йому. Колишній британський прем’єр нагадав, що путін у тій розмові заявив щось на кшталт "Борисе, я не хочу робити тобі боляче, але за допомогою ракети це займе усього хвилину, не більше".

Фото: Facebook-сторінка Бориса Джонсона

Новини за темою

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30 Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

03:10 8 речей, які в 2022 році різко втратять свою популярність

07:39 Володимир Кличко записав послання голові МОК Томасу Баху про росіян

07:35 Місячний календар на лютий 2023: три небезпечні дати можуть зруйнувати життя

07:32 ​​​​​​​Росія та Іран об’єднали свої банківські системи, — ЗМІ

07:30 Сніг та ожеледиця: погода в Одесі та області сьогодні

07:25 У Білому домі підтримали пропозицію Байдена не надавати Україні літаки F-16

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

07:23 Пенсії в Україні: у ПФУ розповіли про важливу послугу під час війни

07:15 Андрій Данилко розповів, що зробить першим коли повернеться до росії

07:15 ​​​​​​​Окупантам не вистачає лікарень: у Луганську “трьохсотих” росіян розміщують у пологових будинках

07:01 На якому напрямку росія готує новий великий наступ: прогноз ISW

Новина з відео

06:45 Іменини Оксани 2023: оригінальні та красиві привітання у прозі, віршах та листівках

Новина з відео

06:45 Іменини Оксани 2023: оригінальні та красиві привітання у прозі, віршах та листівках

Новина з відео

20:45 Магнітні бурі у лютому 2023: коли Землю накриє потужний удар

Новина з відео

20:24 Краще не розповідати: окупант поскаржився братові, що позиції росіян обстрілюють свої ж

Новина з відео

17:00 Гороскоп на 31 січня: Тельцям — подбати про здоров'я, Стрільцям — контролювати емоції

Новина з відео

16:45 У рф дефіцит ракет і дронів: ЗСУ пояснили, що далі можна очікувати від окупантів

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

16:29 Зеленський з прем'єркою Данії відвідали Миколаїв: де вони побували

Новина з відео

14:24 ​​​​​​​Нічний удар по Харкову: тіло загиблої жінки досі не знайшли

Новина з відео

14:22 Зеленський здійснив робочу поїздку до Миколаївщини: подробиці візиту

Новина з відео

07:41 В Ірані прогриміли нові вибухи: що відомо

Новина з відео

07:04 Гороскоп на 30 січня: Терезам — розв'язання складних питань, Рибам — продуктивний день

Ексклюзив

18:00 Трагедія над Броварами: чому впав міністерський вертоліт — версії

14:00 "Бавовна" в Ірані: деталі удару по союзнику путіна та що означає "останнє попередження"

08:00 Насильники, грабіжники, вбивці: як у росії реагують на масове повернення зеків Пригожина

Ексклюзив

16:00 "Росіяни дохнуть, живі переступають через мертвих і знову лізуть на наші позиції", — позивний "Відьма"

Ексклюзив

13:00 Вартість хліба може зрости: які передумови для цього є на Одещині

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

12:00 "Поєднавши різні запахи — наприклад, рослин і фаст-фуду — передати суть міста неможливо": авторка "іменного" парфуму Варшави для Новини.LIVE

Ексклюзив

08:00 Українська зброя: чим ЗСУ посилили свою міць. Кораблі

17:00 П'ять правил, як розмовляти з прихильниками теорій змови

14:30 Схуднути ефективно і без страждань: які невеликі зміни треба внести до щоденної рутини

Ексклюзив

12:00 Пів трильйона на борги: чи зможе Україна розрахуватися за своїми зобов'язаннями у 2023 році

Актуальне по темі

None 31 Січень 07:01

​​​​​​​Окупантам не вистачає лікарень: у Луганську “трьохсотих” росіян розміщують у пологових будинках

None 31 Січень 06:44

На якому напрямку росія готує новий великий наступ: прогноз ISW

None 30 Січень 20:08

Трагедія над Броварами: чому впав міністерський вертоліт — версії

None 30 Січень 16:31

​​​​​​​Поліція відкрила майже пів сотні справ про військові злочини росіян на Херсонщині: деталі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB