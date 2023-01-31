Путін напав на Україну не через можливий вступ до НАТО, а через бажання відновити імперію

Британський експрем’єр визнав, що НАТО не зробив нічого для захисту України після 2014 року

НАТО не допоміг Україні прогнати окупантів зі своєї території в 2014 році. Тому володимир путін напав на Україну, бо вирішив, що його ідея відновлення імперії може бути здійснена.

Про це колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив у своїй колонці на сайті The Washington Post.

Критика НАТО

Джонсон визнав, що країни-члени Північноатлантичного альянсу нічого не зробили для підтримки України до 2022 року.

НАТО зробив усе, аби не провокувати путіна, зокрема, на бухарестському саміті 2008 року Україна не отримала План дій щодо членства.

Путін, нагадав Джонсон, був присутній на цьому саміті і висловив задоволення його результатами — але за шість років напав на Україну. А Захід, за словами експрем’єра Британії, "замість того, щоб належним чином покарати його, відповів політикою боягузливого умиротворення".

Визнання власних помилок

Борис Джонсон наголосив, що і сам винен у тому, що Україна не отримала відповідної підтримки.

"Правда в тому, що якби ви запитали мене перед вторгненням путіна, коли Україна приєднається до НАТО, я б відповів: "Приблизно, коли пекло замерзне, або принаймні не у найближчі 10 років", — визнав колишній британський прем’єр.

Пояснення дій путіна

Втім, зазначив Борис Джонсон, російська федерація напала на Україну зовсім не через можливість вступу цієї країни до НАТО.

"Він атакував [Україну], тому що хотів відбудувати стару радянську імперію і вірив — як виявилося, безглуздо — що переможе у цій війні", — констатував колишній прем’єр-міністр Великої Британії.

Нагадаємо, що у документальному фільмі компанії BBC, присвяченому взаємодії президента росії володимира путіна зі світовими лідерами, експрем’єр Великої Британії розповів про телефонну розмову із хазяїном кремля напередодні початку великої війни в Україні.

Джонсон тоді наголосив, що така війна стане цілковитою катастрофою для самої росії. Тодішній очільник британського уряду заявив путіну, що вторгнення росії приведе до санкцій Заходу та збільшення кількості військ НАТО на кордонах російської федерації.

У свою чергу володимир путін, за словами Джонсона, несподівано вирішив пригрозити персонально йому. Колишній британський прем’єр нагадав, що путін у тій розмові заявив щось на кшталт "Борисе, я не хочу робити тобі боляче, але за допомогою ракети це займе усього хвилину, не більше".

Фото: Facebook-сторінка Бориса Джонсона