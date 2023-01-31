Путин напал на Украину не из-за возможного вступления в НАТО, а из-за желания восстановить империю

Британский экс-премьер признал, что НАТО не сделало ничего для защиты Украины после 2014 года

НАТО не помогло Украине прогнать оккупантов со своей территории в 2014 году. Поэтому владимир путин напал на Украину, потому что решил, что его идея восстановления империи может быть осуществлена.

Об этом бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил в своей колонке на сайте The Washington Post.

Критика НАТО

Джонсон признал, что страны-члены Североатлантического альянса ничего не сделали для поддержки Украины до 2022 года.

НАТО сделало все, чтобы не провоцировать путина, в частности, на бухарестском саммите 2008 года Украина не получила План действий по членству.

Путин, напомнил Джонсон, присутствовал на этом саммите и выразил удовлетворение его результатами — но через шесть лет напал на Украину. А Запад, по словам экс-премьера Британии, "вместо того, чтобы должным образом наказать его, ответил политикой трусливого умиротворения" .

Признание собственных ошибок

Борис Джонсон подчеркнул, что и сам виноват, что Украина не получила соответствующей поддержки.

"Правда в том, что если бы вы спросили меня перед вторжением путина, когда Украина присоединится к НАТО, я бы ответил: "Приблизительно, когда ад замерзнет, или по крайней мере не в ближайшие 10 лет", — признал бывший британский премьер.

Объяснение действий путина

Впрочем, отметил Борис Джонсон, российская федерация напала на Украину вовсе не из-за возможности вступления этой страны в НАТО.

"Он атаковал [Украину], потому что хотел отстроить старую советскую империю и верил — как оказалось, бессмысленно — что победит в этой войне", — констатировал бывший премьер-министр Великобритании.

Напомним, что в документальном фильме компании BBC, посвященном взаимодействию президента россии владимира путина с мировыми лидерами, экс-премьер Великобритании рассказал о телефонном разговоре с хозяином кремля накануне начала войны в Украине.

Джонсон тогда подчеркнул, что подобная война станет полной катастрофой для самой россии. Тогдашний глава британского правительства заявил путину, что вторжение россии приведет к санкциям Запада и увеличению количества войск НАТО на границах российской федерации.

В свою очередь владимир путин, по словам Джонсона, неожиданно решил пригрозить персонально ему. Бывший британский премьер напомнил, что путин в том разговоре заявил что-то вроде "Борис, я не хочу делать тебе больно, но с помощью ракеты это займет всего минуту, не больше".

Фото: Facebook-страница Бориса Джонсона