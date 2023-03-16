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Пригожин прокоментував звільнення генерала-полковника Теплинського, — ISW

16 березня 2023 07:45
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Євген Пригожин
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин відреагував на звільнення командувача Повітряно-десантними військами рф генерала-полковника Михайла Теплинського. Аналітики зазначили, що це свідчить про його зв'язок з ПВК.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

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Деталі

Вчора, 15 березня, Пригожин заявив, що Теплинський — чесний та компетентний командир, з яким він зустрічався до війни мимохідь і під час "трагічних" операцій під Берестовим Донецької області.

Засновник ПВК "Вагнер" вважає, що однією з можливих причин звільнення Теплинського була його відмова брехати про ситуацію на фронті. Пригожин також стверджував, що екскомандувач висловлював свою "чесну думку", яка врятувала багатьох десантників.

"Пригожин заявив, що сподівається, що такі командири, як Теплінський і колишній командувач ТВД в Україні генерал армії Сергій Суровікін, займуть керівні посади в Міноборони (МО) росії. Українська розвідка раніше пов'язувала Суровікіна з "Вагнером", а похвала Пригожина на адресу Теплинського схожа на похвалу, яку він висловив Суровікіну в жовтні 2022 року", — йдеться у звіті.

Раніше ISW спостерігав за заявами афілійованого з "Вагнером" мілблогера про звільнення Теплинського 20 січня через розбіжності з Генштабом рф.

Ці претензії з'явилися лише через дев'ять днів після звільнення Суровікіна з посади командувача ТВД та його нового підпорядкування начальнику російського Генерального штабу генералу армії Валерію Герасимову 11 січня.

Герасимов міг усунути Теплинського через його зв'язок з "Вагнером", якщо повідомлення про його звільнення відповідають дійсності.

Нагадаємо, засновник приватної військової компанії "Вагнер" Євгена Пригожина планує усунути міністра оборони рф Сергія Шойгу. За даними ЗМІ, Пригожин задумався про це після того, як з особистого схвалення володимира путіна став популярною публічною фігурою.

Також ми писали, що на порносайті Pornhub розміщують рекламу про вступ до ПВК "Вагнер". У Пригожина вважають, що така реклама — вдала ідея маркетологів.

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