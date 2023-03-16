Пригожин прокомментировал увольнение генерала-полковника Теплинского, — ISW

Евгений Пригожин

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин отреагировал на увольнение командующего Воздушно-десантными войсками рф генерал-полковника Михаила Теплинского. Аналитики отметили, что это свидетельствует о его связи с ЧВК.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

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Вчера, 15 марта, Пригожин заявил, что Теплинский — честный и компетентный командир, с которым он встречался до войны мимоходом и во время "трагических" операций под Берестовым в Донецкой области.

Основатель ЧВК "Вагнер" считает, что одной из возможных причин увольнения Теплинского был его отказ врать о ситуации на фронте. Пригожин также утверждал, что экс-командующий высказывал свое "честное мнение", спасшее многих десантников.

"Пригожин заявил, что надеется, что такие командиры, как Теплинский и бывший командующий ТВД в Украине генерал армии Сергей Суровикин, займут руководящие должности в Минобороны (МО) россии. Украинская разведка ранее связывала Суровикина с "Вагнером", а похвала Пригожина на адрес Теплинского похожа на похвалу, которую он выразил Суровикину в октябре 2022 года", — говорится в отчете.

Ранее ISW наблюдал за заявлениями аффилированного с "Вагнером" милблогера об увольнении Теплинского 20 января из-за разногласий с Генштабом рф.

Эти претензии появились лишь спустя девять дней после увольнения Суровикина с должности командующего ТВД и его нового подчинения начальнику российского Генерального штаба генералу армии Валерию Герасимову 11 января.

Герасимов мог устранить Теплинского из-за его связи с "Вагнером", если сообщения о его увольнении соответствуют действительности.

Напомним, основатель частной военной компании "Вагнер" Евгения Пригожина планирует устранить министра обороны россии Сергея Шойгу. По данным СМИ, Пригожин задумался об этом после того, как по личному одобрению владимира путина стал популярной публичной фигурой.

Также мы писали, что на порносайте Pornhub размещают рекламу о вступлении в ЧВК "Вагнер". В Пригожина считают, что такая реклама — удачная идея маркетологов.