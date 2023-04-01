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Примусова мобілізація жінок і погані біженці: як росія поширює пропаганду у Європі

1 квітня 2023 17:45
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Російська продовжує намагатися зліпити із Заходу та США образ ворожої сили в країнах Європи
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Путінська пропаганда намагається й далі просувати за кордоном свій порядок денний, намагаючись зламати підтримку України у світі та повернути собі втрачений вплив.

Про це розповіли в Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

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Які теми найчастіше поширює російська пропаганда

Моніторинг наративів російської пропаганди Ukraine War Disinfo Working Group, який відстежує інформаційний простір країн центральної та східної Європи, виокремив кілька тем, з якими працює російська дезінформація:

  • Дискредитація Заходу та України, зокрема, наратив про те, що українці нібито програють на полі бою.
  • Негативні економічні наслідки для країн від запровадження ними санкцій проти росії.
  • Українські біженці забагато вимагають та невдячні.
  • Існує проблема "русофобії" та загроза масштабування війни.
  • Конспірологія про відповідальність за розпалювання війни таємничих невидимих сил.

Також пропаганда намагається просунути у всіх країнах Європи так званий "рух за мир", спрямований проти допомоги Україні зброєю, адже це начебто затягує війну і блокує дипломатичне вирішення конфлікту.

Польща

Зазначається, що в період з 20 лютого по 12 березня кремлівські спецслужби традиційно просували тему "поганих українських біженців", сподіваючись таким чином знизити суспільну підтримку ідеї допомоги Україні. Вже майже рік вони зображують українських переселенців як загрозу для польської безпеки.

Угорщина

Наприкінці лютого проявився відносно новий фейк про "примусовий призов" нацменшин. Мовляв, "навіть неповнолітніх хлопців, жінок і людей похилого віку неукраїнського походження" призивають до армії. Наратив про утиски Україною національних меншин часто поширюється проурядовими та ультраправими колами Угорщини. Українське керівництво називається "нацистським та корумпованим".

Словаччина

Артикулювався стандартний меседж пропаганди про те, що "війна була спровокована Заходом", який використовує Україну як пішака і воює "до останнього українця".  

Отже, російська пропаганда продовжує намагатися зліпити із Заходу та США образ ворожої сили в країнах не лише Глобального півдня, а й Центральної Європи.  

Нагадаємо, минулого тижня гості шоу скабеєвої заплуталися у власних фейках про Бахмут. Вони вже самі не знають як український президент приїхав у Бахмут, якщо, за їхніми словами, все місто "контролюють росіяни".

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