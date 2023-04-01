Принудительная мобилизация женщин и плохие беженцы: как рф распространяет пропаганду в Европе

Российский продолжает пытаться слепить с Запада и США образ враждебной силы в странах Европы

Путинская пропаганда пытается и дальше продвигать за границей свою повестку дня, пытаясь сломать поддержку Украины в мире и вернуть себе утраченное влияние.

Об этом рассказали в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

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Мониторинг нарративов российской пропаганды Ukraine War Disinfo Working Group, отслеживающий информационное пространство стран центральной и восточной Европы, выделил несколько тем, с которыми работает российская дезинформация:

Дискредитация Запада и Украины, в частности, нарратив о том, что украинцы якобы проиграют на поле боя.

Негативные экономические последствия для стран от введения санкций против россии.

Украинские беженцы слишком много требуют и неблагодарны.

Есть проблема "русофобии" и угроза масштабирования войны.

Конспирология об ответственности за разжигание войны таинственных невидимых сил.

Также пропаганда пытается продвинуть во всех странах Европы так называемое "движение за мир", направленное против помощи Украине оружием, ведь это вроде бы затягивает войну и блокирует дипломатическое разрешение конфликта.

Польша

Отмечается, что в период с 20 февраля по 12 марта кремлевские спецслужбы традиционно продвигали тему "плохих украинских беженцев", надеясь, таким образом, снизить общественную поддержку идеи помощи Украине. Уже почти год они представляют украинских переселенцев как угрозу для польской безопасности.

Венгрия

В конце февраля проявился относительно новый фейк о "принудительном призыве" нацменьшинств. Мол, "даже несовершеннолетних парней, женщин и пожилых людей неукраинского происхождения" призывают в армию. Нарратив о притеснениях Украины национальных меньшинств часто распространяется проправительственными и ультраправыми кругами Венгрии. Украинское руководство называется "нацистским и коррумпированным".

Словакия

Артикулировался стандартный месседж пропаганды о том, что "война была спровоцирована Западом", использующим Украину как пешку и воюющей "до последнего украинца".

Следовательно, российская пропаганда продолжает пытаться слепить с Запада и США образ враждебной силы в странах не только Глобального юга, но и Центральной Европы.

Напомним, на прошлой неделе гости шоу скабеевой запутались в собственных фейках о Бахмуте. Они уже сами не знают, как украинский президент приехал в Бахмут, если, по их словам, весь город "контролируют россияне".