Профспілки Франції просять Макрона поставити паузу у пенсійній реформі

Мітинги у Франції

У вівторок французькі профспілки закликали президента Еммануеля Макрона "поставити на паузу" його плани щодо підвищення пенсійного віку на тлі нового раунду демонстрацій та страйків. Влада мобілізувала тисячі поліцейських для підтримки порядку.

Про це пише Reuters.

Пенсійна реформа у Франції

Мільйони людей мирно протестують і беруть участь у страйках із середини січня, висловлюючи свою незгоду з планами Макрона, згідно з якими більшості працівників доведеться працювати ще два роки до 64 років. Протести посилилися після того, як уряд використав спеціальні конституційні повноваження для обходу парламенту під час остаточного голосування щодо законопроєкту про пенсії. Це викликало хаос і заворушення, що нагадують рух "жовтих жилетів" під час першого терміну Макрона на посаді президента.

Міністр внутрішніх справ Джеральд Дарманін заявив про тенденцію до посилення насильства проти держави і очікуваний "дуже серйозний ризик для громадського порядку" в ході демонстрацій у містах, таких як Париж, Ліон, Нант і Бордо. У результаті під час протестів буде залучено понад 13 000 поліцейських — більше, ніж будь-коли раніше.

У вівторок вранці автомагістралі у кількох містах Франції було заблоковано, страйки у транспортній, авіаційній та енергетичній галузях продовжували порушувати функціонування громадської інфраструктури.

Голова найбільшої профспілки Франції CFDT Лоран Берже закликав Макрона зробити "жест умиротворення" для врегулювання ситуації та запропонував призначити посередників у конфлікті. Цю думку підтримав Філіп Мартінес із профспілки CGT.

Макрон, який обіцяв провести реформу пенсійної системи під час своїх двох президентських кампаній

Нагадаємо, що понад 500 людей було заарештовано у різних частинах Франції під час протестів проти запровадження пенсійної реформи без голосування у парламенті. Уряд використав свої конституційні повноваження, щоб ухвалити закон про підвищення пенсійного віку з 62 до 64 років до 2030 року.