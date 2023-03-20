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Во Франции задержали 500 участников митинга против пенсионной реформы

20 марта 2023 00:02
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Митинги во Франции
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Более 500 человек были арестованы в различных частях Франции во время протестов против введения пенсионной реформы без голосования в парламенте. Правительство использовало свои конституционные полномочия, чтобы принять закон о повышении пенсионного возраста с 62 до 64 лет к 2030 году. 

Об этом пишет Anadolu Press.

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Митинги во Франции

Протестующие собрались на запрещенных местах, включая парижскую площадь напротив парламента и Елисейские поля. Более 500 протестующих были арестованы, из них 283 освобождены. В Ницце якобы произошло нападение на офис главы Республиканской партии, где были разбиты окна. Глава партии заявил, что нападение было направлено на заставить его голосовать за вотум недоверия правительству.

Президент Эммануэль Макрон использовал статью 49.3 Конституции для принятия спорного законопроекта без парламентского голосования, вызвав критику со стороны оппозиционных депутатов, которые подали два вотума недоверия правительству, которые будут обсуждаться в парламенте в понедельник.

Франция

Франция

Франция

Напомним, что министр финансов Франции Бруно Ле Мэр заявил, что страна продолжит реформирование пенсионной системы, несмотря на уличные протесты и запланированный на 20 марта вотум недоверия. Люди устроили митинг против плана президента Франции Эммануэля Макрона, желающего повысить пенсионный возраст с 62 до 64 лет.

Тысячи человек, возмущенных планом президента Франции Эммануэля Макрона повысить пенсионный возраст, присоединились к протестам, когда комитет законодателей поддержал это предложение. Пока неизвестно, сможет ли глава государства заручиться поддержкой парламентского большинства для реализации своей идеи.

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