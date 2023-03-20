У Франції затримали 500 учасників мітингу проти пенсійної реформи

Мітинги у Франції

Понад 500 осіб було заарештовано у різних частинах Франції під час протестів проти запровадження пенсійної реформи без голосування у парламенті. Уряд використав свої конституційні повноваження, щоб ухвалити закон про підвищення пенсійного віку з 62 до 64 років до 2030 року.

Про це пише Anadolu Press.

Мітинги у Франції

Протестувальники зібралися на заборонених місцях, включаючи паризьку площу навпроти парламенту та Єлисейські поля. Понад 500 протестувальників було заарештовано, з них 283 звільнено. У Ніцці нібито стався напад на офіс голови Республіканської партії, де було розбито вікна. Глава партії заявив, що напад був спрямований змусити його голосувати за вотум недовіри уряду.

Президент Еммануель Макрон використав статтю 49.3 Конституції для ухвалення спірного законопроєкту без парламентського голосування, викликавши критику з боку опозиційних депутатів, які подали два вотуми недовіри уряду, які обговорюватимуться в парламенті у понеділок.

Нагадаємо, що міністр фінансів Франції Бруно Ле Мер заявив, що країна продовжить реформування пенсійної системи, попри вуличні протести та запланований на 20 березня вотум недовіри. Люди влаштували мітинг проти плану президента Франції Еммануеля Макрона, який бажає підвищити пенсійний вік із 62 до 64 років.

Тисячі людей, обурених планом президента Франції Еммануеля Макрона підвищити пенсійний вік, приєдналися до протестів, коли комітет законодавців підтримав цю пропозицію. Поки що невідомо, чи зможе глава держави заручитися підтримкою парламентської більшості для реалізації своєї ідеї.