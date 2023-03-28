Профсоюзы Франции просят Макрона поставить паузу в пенсионной реформе

Митинги во Франции

Во вторник французские профсоюзы призвали президента Эммануэля Макрона "поставить на паузу" его планы по повышению пенсионного возраста на фоне нового раунда демонстраций и забастовок. Власти мобилизовали тысячи полицейских для поддержания порядка.

Об этом пишет Reuters.

Пенсионная реформа во Франции

Миллионы людей мирно протестуют и участвуют в забастовках с середины января, выражая свое несогласие с планами Макрона, согласно которым большинству работников придется работать еще два года до 64 лет. Протесты усилились после того, как правительство использовало специальные конституционные полномочия для обхода парламента при окончательном голосовании по законопроекту о пенсиях. Это вызвало хаос и беспорядки, напоминающие движение "желтых жилетов" во время первого срока Макрона на посту президента.

Министр внутренних дел Джеральд Дарманин заявил о тенденции к усилению насилия против государства и ожидаемом "очень серьезном риске для общественного порядка" в ходе демонстраций в городах, таких как Париж, Лион, Нант и Бордо. В результате, во время протестов будет задействовано более 13 000 полицейских — больше, чем когда-либо ранее.

Во вторник утром автомагистрали в нескольких городах Франции были заблокированы, забастовки в транспортной, авиационной и энергетической отраслях продолжали нарушать функционирование общественной инфраструктуры.

Глава крупнейшего профсоюза Франции CFDT Лоран Берже призвал Макрона сделать "жест умиротворения" для урегулирования ситуации и предложил назначить посредников в конфликте. Это мнение поддержал Филипп Мартинес из профсоюза CGT.

Макрон, который обещал провести реформу пенсионной системы в ходе своих двух президентских кампаний

Напомним, что более 500 человек были арестованы в различных частях Франции во время протестов против введения пенсионной реформы без голосования в парламенте. Правительство использовало свои конституционные полномочия, чтобы принять закон о повышении пенсионного возраста с 62 до 64 лет к 2030 году.