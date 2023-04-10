"Проксі-війна" і поділ української нації: про що говорять свіжі "українські" фейки у світових ЗМІ
Світові ЗМІ та організації регулярно розповсюджують фейки та маніпулятивні новини про Україну і росію. Так, Інститут Шиллера назвав повномасштабну війну проти України "проксі-війною" росії проти США і НАТО.
Про це повідомив Центр протидії дезінформації на своєму Telegram-каналі.
Протягом останніх днів Центр протидії корупції виявив низку фейків та маніпуляцій у світових ЗМІ на тему України та росії.
Виникнення росії
Так, Ліванське видання Al Mayadeen написало про те, що росія нібито виникла у 10 столітті, коли Рюриковичі вирішили навернутися у православ’я. Росія таким чином з самого початку буцімто була антизахідним проєктом.
Хоча добре відомо, що період Київської Русі — це рання історія України, а до росії це не має жодного відношення.
"Проксі-війна"
Інститут Шиллера оголосив про проведення пресконференції щодо пошуку рішень для завершення “проксі-війни” росії проти США.
Так у Інституті назвали війну, яку російський агресор розпочав проти України: "Це проксі-війна між США, Великою Британією й НАТО — з одного боку, та росією — з іншого".
"Розділена" українська нація
Американський аналітик Брайан Берлетік зазначив на своєму Telegaram-каналі, нібито 2013 року українська нація була розділена у питанні приналежності Криму, мовляв, багато хто віддавав перевагу росії.
Крім того, Бертелік заявив, буцімто російська мова в Україні була настільки ж поширена, як і українська.
Нагадаємо, в Україні спростували російський фейк про те, що нібито Польща звинувачує у зростанні рівня злочинності в країні українських біженців.