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"Проксі-війна" і поділ української нації: про що говорять свіжі "українські" фейки у світових ЗМІ

10 квітня 2023 13:08
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Президент росії володимир путін і США Джо Байден, які, на думку Інституту Шиллера, ведуть “проксі-війну” в Україні / Фото: Twitter Білого дому
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Світові ЗМІ та організації регулярно розповсюджують фейки та маніпулятивні новини про Україну і росію. Так, Інститут Шиллера назвав повномасштабну війну проти України "проксі-війною" росії проти США і НАТО.

Про це повідомив Центр протидії дезінформації на своєму Telegram-каналі.

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Протягом останніх днів Центр протидії корупції виявив низку фейків та маніпуляцій у світових ЗМІ на тему України та росії.

Виникнення росії

Так, Ліванське видання Al Mayadeen написало про те, що росія нібито виникла у 10 столітті, коли Рюриковичі вирішили навернутися у православ’я. Росія таким чином з самого початку буцімто була антизахідним проєктом.

Хоча добре відомо, що період Київської Русі — це рання історія України, а до росії це не має жодного відношення.

"Проксі-війна"

Інститут Шиллера оголосив про проведення пресконференції щодо пошуку рішень для завершення “проксі-війни” росії проти США.

Так у Інституті назвали війну, яку російський агресор розпочав проти України: "Це проксі-війна між США, Великою Британією й НАТО — з одного боку, та росією — з іншого".

"Розділена" українська нація

Американський аналітик Брайан Берлетік зазначив на своєму Telegaram-каналі, нібито 2013 року українська нація була розділена у питанні приналежності Криму, мовляв, багато хто віддавав перевагу росії.

Крім того, Бертелік заявив, буцімто російська мова в Україні була настільки ж поширена, як і українська.

Нагадаємо, в Україні спростували російський фейк про те, що нібито Польща звинувачує у зростанні рівня злочинності в країні українських біженців.

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