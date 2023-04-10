Президент россии владимир путин и США Джо Байден, которые, по мнению Института Шиллера, ведут "прокси-войну" в Украине / Фото: Twitter Белого дома

Мировые СМИ и организации регулярно распространяют фейки и манипулятивные новости об Украине и россии. Так, Институт Шиллера назвал полномасштабную войну против Украины "прокси-войной" россии против США и НАТО.

Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации на своем Telegram-канале.

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В последние дни Центр противодействия коррупции выявил ряд фейков и манипуляций в мировых СМИ на тему Украины и россии.

Возникновение россии

Так, Ливанское издание Al Mayadeen написало о том, что россия возникла в 10 веке, когда Рюриковичи решили обратиться в православие. россия таким образом изначально была антизападным проектом.

Хотя хорошо известно, что период Киевской Руси это ранняя история Украины, а к россии это не имеет никакого отношения.

"Прокси-война"

Институт Шиллера объявил о проведении пресс-конференции по поиску решений для завершения "прокси-войны" россии против США.

Так в Институте назвали войну, которую российский агрессор начал против Украины: "Это прокси-война между США, Великобританией и НАТО — с одной стороны, и россией — с другой".

"Разделенная" украинская нация

Американский аналитик Брайан Берлетик отметил на своем Telegaram-канале, якобы в 2013 году украинская нация была разделена в вопросе принадлежности Крыма, мол, многие предпочитали россию.

Кроме того, Бертелик заявил, что русский язык в Украине был столь же распространен, как и украинский.

Напомним, в Украине опровергли российский фейк о том, что Польша якобы обвиняет в росте уровня преступности в стране украинских беженцев.