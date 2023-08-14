Прокуратура ЄС взялась за Болгарію: розслідують розкрадання коштів з європейського бюджету

Прем'єр-міністр Болгарії Ніколай Денков. Фото: ОП

Болгарія регулярно звертається за підтримкою до європейських платників податків і при цьому залишається найбіднішою країною ЄС. Тож Європейський прокурор Лаура Кодруца Кьовесі звернула увагу на можливе розкрадання коштів з європейського бюджету.

Про це пише Politico.

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Будучи найбіднішою країною ЄС, Болгарія регулярно шукає допомоги від європейських платників податків, щоб допомогти розбудувати свою інфраструктуру та зробити старі будівлі епохи соціалізму більш енергоефективними. Однак провідні політики з реформістського табору Болгарії стверджували, що викачування коштів ЄС стало одним із головних джерел доходу організованих злочинних груп.

Водночас Центр вивчення демократії — неурядова організація в Софії, у 2020 році дійшов висновку, що до 15 відсотків грошей ЄС країни регулярно привласнювалися вищими чинами влади.

Наразі в Болгарії проводять 143 розслідування з "орієнтовними загальними збитками" на загальну суму 492 мільйони євро. Однак без підтримки самої влади Болгарії усі зусиллля в боротьбі з корупцією марні.

Уряд прем’єр-міністра Ніколая Денкова, який прийшов до влади лише 6 червня, пообіцяв викорінити корупцію та забезпечити, щоб силами безпеки не керувала Росія. До того ж Генпрокурор Болгарії Іван Гешев пішов з посади в середині червня, оскільки багато болгар давно вважали його перешкодою для розслідувань корупції на вищому рівні.

Тож прокуратура Європейського Союзу з новими силами взялася за один із найяскравіших прикладів безсилля Брюсселя перед розкраданням європейських фондів.

Так, у відомстві заявили, що розслідують два проєкти — з модернізації залізничної інфраструктури, вартістю понад 241 мільйон євро за кошти ЄС, і грант на підвищення енергоефективності житлових будинків, будівлі в м. Генерал Тошево вартістю 169 тис. євро.

Бенефіціаром обох розслідуваних залізничних проектів була Національна компанія залізничної інфраструктури Болгарії, яка уклала підряди на будівництво двом приватним компаніям.

"Слідство виявило факти, які можуть містити ознаки кримінального правопорушення, зокрема нецільове використання коштів ЄС та відмивання грошей. Підрядники підозрюються у тому, що протягом короткого періоду часу здійснювали фіктивні грошові перекази ланцюжку порожніх компаній, що зрештою призвело до зняття готівки на суму понад 2,5 мільйона євро особами з кримінальним минулим", – заявили в прокуратурі ЄС.

У четвер, 10 серпня понад 100 агентів болгарської поліції та внутрішньої шпигунської служби провели в четвер рейди щодо залізничної лінії між містами Костенець і Септемврі, яка отримала 130 мільйонів євро від Європейського виконавчого агентства з питань клімату, інфраструктури та навколишнього середовища. Їхні рейди також досліджували можливі зловживання коштами на залізниці між селами Орізово та Михайлово, профінансовані Фондом згуртування на суму понад 111 мільйонів євро.

До того ж у середу, 9 серпня мера міста Генерал-Тошево заарештували за надання фейкових подробиць щодо робіт з підвищення енергоефективності муніципальних будівель. За даними болгарських ЗМІ, його звільнили після сплати застави в 5000 євро. Однак невідомо чи доведе суд справу до кінця.

"У той час як розслідування корупції є відносно поширеним явищем у Болгарії, країні помітно важко добитися засудження високопоставлених злочинців", — пише ЗМІ.

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