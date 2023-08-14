Прокуратура ЕС взялась за Болгарию: расследуют хищение средств из европейского бюджета

Премьер-министр Болгарии Николай Денков. Фото: ОП

Болгария регулярно обращается за поддержкой к европейским налогоплательщикам и при этом остается самой бедной страной ЕС. Европейский прокурор Лаура Кодруца Кевеси обратила внимание на возможное хищение средств из европейского бюджета.

Об этом пишет Politico.

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Будучи беднейшей страной ЕС, Болгария регулярно ищет помощи от европейских налогоплательщиков, чтобы помочь построить свою инфраструктуру и сделать старые здания эпохи социализма более энергоэффективными. Однако ведущие политики из реформистского лагеря Болгарии утверждали, что выкачивание средств ЕС стало одним из главных источников дохода организованных преступных групп.

В то же время, Центр изучения демократии — неправительственной организация в Софии, в 2020 году пришел к выводу, что до 15 процентов денег ЕС страны регулярно присваивались высшими чинами власти.

В настоящее время в Болгарии проводят 143 расследования с "ориентировочным общим ущербом" на общую сумму 492 миллиона евро. Однако без поддержки самих властей Болгарии все усилия в борьбе с коррупцией бесполезны.

Правительство премьер-министра Николая Денкова, которое пришло к власти только 6 июня, пообещало искоренить коррупцию и обеспечить, чтобы силами безопасности не руководила Россия. К тому же Генпрокурор Болгарии Иван Гешев ушел с поста в середине июня, поскольку многие болгары давно считали его препятствием для расследований коррупции на высшем уровне.

Поэтому прокуратура Европейского Союза с новыми силами взялась за один из самых ярких примеров бессилия Брюсселя перед хищением европейских фондов.

Так, в ведомстве заявили, что расследуют два проекта — по модернизации железнодорожной инфраструктуры, стоимостью свыше 241 миллиона евро за средства ЕС, и грант на повышение энергоэффективности жилых домов, здания в г. Генерал Тошево стоимостью 169 тыс. евро.

Бенефициаром обоих расследованных железнодорожных проектов была Национальная компания железнодорожной инфраструктуры Болгарии, заключившая подряды на строительство двум частным компаниям.

"Следствие выявило факты, которые могут содержать признаки уголовного правонарушения, в частности нецелевое использование средств ЕС и отмывание денег. Подрядчики подозреваются в том, что в течение короткого периода времени осуществляли фиктивные денежные переводы цепочкой пустых компаний, что в конечном итоге привело к снятию наличных денег на сумму более 2,5 миллиона евро лицами с уголовным прошлым", — заявили в прокуратуре ЕС.

В четверг, 10 августа, более 100 агентов болгарской полиции и внутренней шпионской службы провели в четверг рейды по железнодорожной линии между городами Костенец и Септемвре, которая получила 130 миллионов евро от Европейского исполнительного агентства по вопросам климата, инфраструктуры и окружающей среды. Их рейды также исследовали возможные злоупотребления денежными средствами на железной дороге между селами Оризово и Михайлово, профинансированные Фондом объединения на сумму более 111 миллионов евро.

К тому же в среду, 9 августа мэра города Генерал-Тошево арестовали за предоставление фейковых подробностей о работах по повышению энергоэффективности муниципальных зданий. По данным болгарских СМИ, его уволили после уплаты залога в 5000 евро. Однако неизвестно, доведет ли суд дело до конца.

"В то время как расследование коррупции относительно распространенным явлением в Болгарии, стране заметно трудно добиться осуждения высокопоставленных преступников", — пишет СМИ.

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