США та Болгарія обговорили безпекову допомогу для України: що відомо

Держсекретар США Ентоні Блінкен. Фото: Reuters

Нещодавно держсекретар США Ентоні Блінкен обговорив із главою МЗС Болгарії Марією Габріель безпекову допомогу Україні та її потреби на полі бою. Країни і надалі будуть підтримувати нашу державу.

Відповідна заява опублікована на сайті держсекретаря США.

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Як відомо, державний секретар Ентоні Блінкен розмовляв із міністром закордонних справ Болгарії Марією Габріель, де вони обговорили потреби в безперервній безпековій допомозі для України з боку Альянсу та партнерів. Країни готові допомогати нашій країні скільки потрібно.

Окрім того, лідери поговорили про поточні зусилля з диверсифікації джерел енергії в бік чистіших, безпечніших поставок і технологій. Секретар і Міністр закордонних справ також звернули увагу на важливість розширення ЄС для забезпечення стабільності та процвітання в регіоні.

Нагадаємо, цього тижня США планують оголосити про надання Україні додаткових військових ресурсів. При цьому розглядається можливість постачання нових ракетних комплексів або оборонних систем.

Окрім того, Болгарія планує передати на потреби Збройних сил України близько 100 одиниць бронетехніки. Натомість болгари попросять як компенсацію новіші зразки у США.