США и Болгария обсудили помощь безопасности для Украины: что известно

Госсекретарь США Энтони Блинкен. Фото: Reuters

Недавно госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с главой МИД Болгарии Марией Габриэль помощь в безопасности Украины и ее потребности на поле боя. Страны и дальше будут поддерживать наше государство.

Соответствующее заявление опубликовано на сайте госсекретаря США.

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Как известно, государственный секретарь Энтони Блинкен разговаривал с министром иностранных дел Болгарии Марией Габриэль, где они обсудили нуждающиеся в непрерывной помощи безопасности для Украины со стороны Альянса и партнеров. Страны готовы помогать нашей стране, сколько нужно.

Кроме того, лидеры поговорили о текущих усилиях по диверсификации источников энергии в сторону более чистых, более безопасных поставок и технологий. Секретарь и министр иностранных дел также обратили внимание на важность расширения ЕС для обеспечения стабильности и процветания в регионе.

Напомним, на этой неделе США планируют объявить о предоставлении Украине дополнительных военных ресурсов. При этом рассматривается возможность снабжения новых ракетных комплексов или оборонных систем.

Кроме того, Болгария планирует передать на нужды Вооруженных сил Украины около 100 единиц бронетехники. В то же время болгары попросят в качестве компенсации более новые образцы в США.