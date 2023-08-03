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Прокурор МКС Гааги може видати нові ордери на арешт Путіна

3 серпня 2023 11:25
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Валерія Пержун
редактор
Прокурор МКС Гааги може видати нові ордери на арешт Путіна
Президент РФ В. Путін та вище військове керівництво ВС Росії. Фото: REUTERS
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор

Нові ордери на арешт президента РФ Володимира Путіна залежать від дій прокурора Міжнародного кримінального суду. Так, справа щодо депортації українських дітей може стати не єдиною справою, за яку судитимуть російського диктатора. 

Про це заявив голова МКС Пьотр Гофманський, пише "Голос Америки".

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Від початку повномасштабного вторгнення РФ Україна відкрила майже 90 тисяч справ за фактом скоєння воєнних злочинів російськими окупантами. Також злочинні дії як армії, так і вищого керівництва РФ розслідує Міжнародний кримінальний суд Гааги.

Так, у березні цього року прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан видав ордер на арешт Путіна у справі про депортацію українських дітей. Цей ордер дозволяє заарештувати Путіна поза російським кордоном. Тож диктатор з "бункера" не виходить.  

За інформацією ЗМІ, до видачі нових ордерів на арешт, могла б призвести справа воєнних злочинів групи "Вагнера".

"Щоб довести, що бійці "Вагнера" беруть участь у свідомому вбивстві цивільних, потрібно подивитись чи на цей момент, коли вони здійснювали ці вбивства, вони були у командному ланцюжку разом з російськими офіцерами, чи в ньому перебува3ло тільки командування ПВК", — пояснює професорка права в академії Вест Пойнт Дженніфер Меддокс.

Один із необхідних доказів прямих зв’язків російської влади із бойовиками ПВК "Вагнер" нещодавно надав сам Путін. Так, диктатор визнав, що на повне фінансування найманців з бюджету РФ з травня 2022 року по травень 2023 року витратили близько 1 млрд доларів.

"Слова Путіна потенційно мають дуже серйозні наслідки з точки зору притягнення Росії до відповідальності за дії "Вагнера" та притягнення особисто Путіна до відповідальності як лідера РФ", — вважає професор права в Університетському коледжі Лондона Філіп Сендс.

За словами голови МКС Пьотра Гофманського видача нових ордерів залежить від результатів розслідувань прокурора.

"Він (прокурор МКС. — Ред.) може зробити запит на ордер на арешт в досудових суддів МКС, які вирішать, чи є підстави для видачі майбутніх ордерів на арешт. Але безумовно прокурор чітко заявив, що він активно займається новими розслідуваннями в Україні, так само як і в інших країнах та ми очікуємо, що буде більше дій з цього приводу", — пояснив Гофманський.

Нагадаємо,  в ОП прокоментували відмову Путіна їхати на саміт БРІКС.

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