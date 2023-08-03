Прокурор МКС Гааги может выдать новые ордера на арест Путина
Новые ордера на арест президента РФ Владимира Путина зависят от действий прокурора Международного уголовного суда. Так, дело о депортации украинских детей может стать не единственным делом, по которому будут судить российского диктатора.
Об этом заявил глава МКС Петр Гофманский, пишет "Голос Америки".
За какие преступления могут выдать новые ордера на арест Путина
С начала полномасштабного вторжения РФ Украина открыла около 90 тысяч дел по факту совершения военных преступлений российскими оккупантами. Также преступные действия как армии, так и высшего руководства РФ расследует Международный уголовный суд Гааги.
Так, в марте этого года прокурор Международного уголовного суда Карим Хан выдал ордер на арест Путина по делу о депортации украинских детей. Этот ордер позволяет арестовать Путина вне российской границы. Так что диктатор из "бункера" не выходит.
По информации СМИ, к выдаче новых ордеров на арест могло бы привести дело военных преступлений группы "Вагнера".
"Чтобы доказать, что бойцы "Вагнера" принимают участие в сознательном убийстве гражданских, нужно посмотреть, на данный момент, когда они совершали эти убийства, они были в командной цепочке вместе с российскими офицерами, или в ней находилось только командование ЧВК", — объясняет профессор права в академии Вест Пойнт Дженнифер Мэддокс.
Одно из необходимых доказательств прямых связей российских властей с боевиками ЧВК "Вагнер" недавно предоставил сам Путин. Так, диктатор признал, что на полное финансирование наемников из бюджета РФ с мая 2022 по май 2023 потратили около 1 млрд долларов.
"Слова Путина потенциально имеют очень серьезные последствия с точки зрения привлечения России к ответственности за действия "Вагнера" и привлечения лично Путина к ответственности как лидера РФ", — считает профессор права в Университетском колледже Лондона Филипп Сэндс.
По словам главы МКС Петра Гофманского, выдача новых ордеров зависит от результатов расследований прокурора.
"Он (прокурор МКС. — Ред.) может запросить ордер на арест у досудебных судей МКС, которые решат, есть ли основания для выдачи будущих ордеров на арест. Но безусловно прокурор четко заявил, что он активно занимается новыми расследованиями в Украине, так же, как и в других странах, и мы ожидаем, что будет больше действий по этому поводу", — пояснил Гофманский.
Напомним, в ОП прокомментировали отказ Путина ехать на саммит БРИКС.
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