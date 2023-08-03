Прокурор МКС Гааги может выдать новые ордера на арест Путина

Президент РФ В. Путин и высшее военное руководство ВС России. Фото: REUTERS

Новые ордера на арест президента РФ Владимира Путина зависят от действий прокурора Международного уголовного суда. Так, дело о депортации украинских детей может стать не единственным делом, по которому будут судить российского диктатора.

Об этом заявил глава МКС Петр Гофманский, пишет "Голос Америки".

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С начала полномасштабного вторжения РФ Украина открыла около 90 тысяч дел по факту совершения военных преступлений российскими оккупантами. Также преступные действия как армии, так и высшего руководства РФ расследует Международный уголовный суд Гааги.

Так, в марте этого года прокурор Международного уголовного суда Карим Хан выдал ордер на арест Путина по делу о депортации украинских детей. Этот ордер позволяет арестовать Путина вне российской границы. Так что диктатор из "бункера" не выходит.

По информации СМИ, к выдаче новых ордеров на арест могло бы привести дело военных преступлений группы "Вагнера".

"Чтобы доказать, что бойцы "Вагнера" принимают участие в сознательном убийстве гражданских, нужно посмотреть, на данный момент, когда они совершали эти убийства, они были в командной цепочке вместе с российскими офицерами, или в ней находилось только командование ЧВК", — объясняет профессор права в академии Вест Пойнт Дженнифер Мэддокс.

Одно из необходимых доказательств прямых связей российских властей с боевиками ЧВК "Вагнер" недавно предоставил сам Путин. Так, диктатор признал, что на полное финансирование наемников из бюджета РФ с мая 2022 по май 2023 потратили около 1 млрд долларов.

"Слова Путина потенциально имеют очень серьезные последствия с точки зрения привлечения России к ответственности за действия "Вагнера" и привлечения лично Путина к ответственности как лидера РФ", — считает профессор права в Университетском колледже Лондона Филипп Сэндс.

По словам главы МКС Петра Гофманского, выдача новых ордеров зависит от результатов расследований прокурора.

"Он (прокурор МКС. — Ред.) может запросить ордер на арест у досудебных судей МКС, которые решат, есть ли основания для выдачи будущих ордеров на арест. Но безусловно прокурор четко заявил, что он активно занимается новыми расследованиями в Украине, так же, как и в других странах, и мы ожидаем, что будет больше действий по этому поводу", — пояснил Гофманский.

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