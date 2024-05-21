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Прокурор МКС вимагає ордер на арешт Нетаньягу — відповідь прем’єра Ізраїлю

21 травня 2024 08:35
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська
Прокурор МКС вимагає ордер на арешт Нетаньягу — відповідь прем’єра Ізраїлю
Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху. Фото: Reuters
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу засудив спроби прокурора Міжнародного кримінального суду Каріма Хана щодо видачі ордера на арешт його самого, а також міністра оборони країни Йоава Галанта. Він назвав таке рішення "моральною образою історичного масштабу".

Про це Беньямін Нетаньягу заявив на платформі Х у понеділок, 20 травня.

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Ордер на арешт — "моральна образа історичного масштабу"

Раніше головний прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан звернувся до суду з проханням випустити ордер на арешт міністра оборони Йова Галанта і прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу, а також на трьох керівників палестинської організації ХАМАС. Він стверджував, що є достатньо підстав вважати, що згадані особи мають відношення до воєнних злочинів і злочинів проти людяності, скоєних на території Гази та Ізраїлю.

Ізраїльський прем'єр назвав "моральною образою історичного масштабу" намагання прокурора Міжнародного кримінального суду в Гаазі видати ордери на арешт демократично обраних лідерів Ізраїлю.

"Обурливе рішення прокурора МКС Каріма Хана вимагати ордерів на арешт демократично обраних лідерів Ізраїлю є моральною образою історичного масштабу", — зявив Нетаньягу.

Політик додав, що це рішення "кине вічну ганьбу на міжнародний суд". 

Нагадаємо, що президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден засудив намір прокурора Міжнародного кримінального суду Каріма Хана арештувати прем’єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу та інших ізраїльських лідерів. За словами президента, це обурливо.

Також нещодавно Нетаньягу заявив, що Ізраїль не планує укладати мирну угоду з бойовиками ХАМАС. За його словами, це лише наблизить наступний конфлікт.

Ізраїль
суд
Беньямін Нетаньягу
ХАМАС
прокурори
арешт
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