Прокурор МКС требует ордер на арест Нетаньяху — ответ премьера Израиля

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху. Фото: Reuters

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху осудил попытки прокурора Международного уголовного суда Карима Хана о выдаче ордера на арест его самого, а также министра обороны страны Йоава Галанта. Он назвал такое решение "моральным оскорблением исторического масштаба".

Об этом Беньямин Нетаньяху заявил на платформе Х в понедельник, 20 мая.

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Ордер на арест — "моральное оскорбление исторического масштаба"

Ранее главный прокурор Международного уголовного суда Карим Хан обратился в суд с просьбой выдать ордер на арест министра обороны Йова Галанта и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, а также трех руководителей палестинской организации ХАМАС. Он утверждал, что достаточно оснований полагать, что упомянутые лица имеют отношение к военным преступлениям и преступлениям против человечности, совершенных на территории Газы и Израиля.

Израильский премьер назвал "моральным оскорблением исторического масштаба" попытку прокурора Международного уголовного суда в Гааге выдать ордера на арест демократически избранных лидеров Израиля.

"Возмутительное решение прокурора МУС Карима Хана потребовать ордера на арест демократически избранных лидеров Израиля является моральным оскорблением исторического масштаба", — заявил Нетаньяху.

Политик добавил, что это решение "кинет вечный позор на международный суд".

Напомним, что президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден осудил намерение прокурора Международного уголовного суда Карима Хана арестовать премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху и других израильских лидеров. По словам президента, это возмутительно.

Также недавно Нетаньяху заявил, что Израиль не планирует заключать мирное соглашение с боевиками ХАМАС. По его словам, это только приблизит следующий конфликт.