Промова Папи Римського про "велич" РФ монтаж та маніпуляція, — ЗМІ

Папа Римський Франциск. Фото: Reuters

У російському інфопросторі почали активно поширювати відео, на якому Папа Римський розповідає про "велич" РФ і її "історичну спадщину" в рамках Всеросійської зустрічі католицької молоді, що відбулася в Санкт-Петербурзі 25 серпня. Це, ймовірно, є аудіомонтаж та маніпуляція пропагандистів РФ.

Про це повідомляють ЗМІ.

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За словами журналістів, на частині промови Франциска про "велич імперської РФ" картинка на відео не збігається з голосом. Так само якість звуку на цьому моменті відрізняється від решти аудіо.

Не менш важливо те, що зазначеної частини промови немає в офіційному тексті, який оприлюднив Ватикан.

Зрештою, це є свідченням того, що Кремль черговий раз вдався до маніпуляції та пропаганди. У такий спосіб пропагандисти мали намір дискредитувати католицьку церкву та показати українців з негативного боку.

Нагадаємо, під час Всеросійської зустрічі католицької молоді, що відбулася в Санкт-Петербурзі 25 серпня, Папа Римський Франциск нагадав росіянам, що вони є "спадкоємцями великої країни", й закликав ніколи про це не забувати.

В той час на звернення Папи Франциска відреагували речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко, Апостольська Нунціатура та предстоятель УГКЦ Блаженнішого митрополит Святослав.