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Речь Папы Римского о "величии" РФ монтаж и манипуляция, — СМИ

29 августа 2023 12:30
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Речь Папы Римского о "величии" РФ монтаж и манипуляция, — СМИ
Папа Римский Франциск. Фото: Reuters
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В российском инфопространстве начали активно распространять видео, на котором Папа Римский рассказывает о "величии" РФ и ее "историческом наследии" в рамках Всероссийской встречи католической молодежи, состоявшейся в Санкт-Петербурге 25 августа. Это, вероятно, аудиомонтаж и манипуляция пропагандистов РФ.

Об этом сообщают СМИ.

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По словам журналистов, на части речи Франциска о "величии имперской РФ" картинка на видео не совпадает с голосом. Так же качество звука на этом моменте отличается от остальных аудио.

Не менее важно то, что указанной части речи нет в официальном тексте, обнародованном Ватиканом.

В конце концов, это свидетельство того, что Кремль в очередной раз прибег к манипуляции и пропаганде. Таким образом, пропагандисты хотели дискредитировать католическую церковь и показать украинцев с негативной стороны.

Напомним, во время состоявшейся в Санкт-Петербурге 25 августа Всероссийской встречи католической молодежи Папа Римский Франциск напомнил россиянам, что они являются "наследниками великой страны", и призвал никогда об этом не забывать.

В то время на обращение Папы Франциска отреагировали представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, Апостольская Нунциатура и предстоятель УГКЦ Блаженнейшего митрополит Святослав.

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