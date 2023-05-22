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Пропагандист Соловйов має таємну сім‘ю з дітьми, які народилися в США, — розслідування

22 травня 2023 18:12
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Пропагандист Соловйов має таємну сім‘ю з дітьми, які народилися в США, — розслідування
Російський пропагандист Володимир Соловйов. Фото: росЗМІ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Російський пропагандист Володимир Соловйов має коханку із двома дітьми, які народилися у США. Кохана жінка кремлівського прислужника володіє у Сочі віллою по сусідству із дружиною російського генерала Суровікіна та іншими високопосадовцями.

Про це йдеться в розслідуванні соратників Олексія Навального. 

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Таємна сім'я пропагандиста Соловйова

 Як вияснилось, у Соловйова є таємна сім’я із баскетболісткою Світланою Абросімовою, яка володіє 650-метровою віллою в Сочі за пів мільярда рублів. Проте цю інформацію видали із даних російського реєстру.

Поряд із цим будинком розташувалися, також засекречені, будинок дружини генерала Сергія Суровікіна, будинок сина секретаря Радбезу Російської Федерації, а також вілла екскерівника Служби забезпечення діяльності ФСБ.

Дані про всіх власників вілл, зокрема Абросімову, "засекречені". У розслідуванні також зазначено, що з росреєстру видалили інформацію не лише про елітну нерухомість баскетболістки в Сочі, а й про її квартиру в Москві.

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Вілла Абросімової в Сочі. Фото: скріншот
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Один із цих будинків належить Світлані Абросімовій

Абросімова, як стверджують розслідувані, є коханкою Соловйова, який офіційно одружений і має вісім дітей від різних шлюбів. Ця інформація підтверджується їхніми спільними поїздками і відвідинами лікарів.

Соловйов і Абросімова
Світлана Абросімова та Володимир Соловйов. Фото: Sport24

Пропагандист також публічно підтримував баскетболістку і погрозами тренеру Борису Соколовському марно намагався домогтися її включення до складу олімпійської збірної.

У 2017 році Абросімова народила двох доньок у США і в офіційних даних їхнє по батькові — Володимирівни. Також американський паспорт є і в самої баскетболістки.

В оточенні Соловйова авторам розслідування підтвердили, що той має "секретну сім'ю" і часто буває в елітному будинку Абросімової в Сочі.

Нагадаємо, 18 травня у Москві відкрили цинічну виставку фотографій з фронту, підготовлену фондом пропагандиста Соловйова під назвою "За лентой". На фото представлене життя окупованих міст та портрети окупантів "героїв СВО".

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