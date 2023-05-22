У пропагандиста Соловьева есть тайная семья с детьми, родившимися в США, — расследование

Российский пропагандист Владимир Соловьев. Фото: росСМИ

У российского пропагандиста Владимира Соловьева есть любовница с двумя детьми, родившимися в США. Любимая женщина кремлевского пособника владеет в Сочи виллой по соседству с женой российского генерала Суровикина и другими чиновниками.

Об этом говорится в расследовании соратников Алексея Навального.

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Тайная семья пропагандиста Соловьева

Как выяснилось, у Соловьева есть тайная семья с баскетболисткой Светланой Абросимовой, владеющей 650-метровой виллой в Сочи за пол миллиарда рублей. Однако эту информацию издали из данных российского реестра.

Рядом с этим зданием расположились, также засекреченные, дом супруги генерала Сергея Суровикина, дом сына секретаря Совбеза Российской Федерации, а также вилла экс-руководителя Службы обеспечения деятельности ФСБ.

Данные обо всех владельцах вилл, в частности Абросимову, "засекречены". В расследовании также отмечено, что из росрегистра удалили информацию не только об элитной недвижимости баскетболистки в Сочи, но и о ее квартире в Москве.

Вилла Абросимовой в Сочи. Фото: скриншот

Один из этих домов принадлежит Светлане Абросимовой

Абросимова, как утверждают расследуемые, является любовницей Соловьева, который официально женат и имеет восемь детей от разных браков. Эта информация подтверждается их совместными поездками и посещением врачей.

Светлана Абросимова и Владимир Соловьев. Фото: Sport24

Пропагандист также публично поддерживал баскетболистку и угрозами тренеру Борису Соколовскому бесполезно пытаясь добиться ее включения в состав олимпийской сборной.

В 2017 году Абросимова родила двух дочерей в США и в официальных данных их отчество — Владимировны. Также американский паспорт есть и у самой баскетболистки.

В окружении Соловьева авторам расследования подтвердили, что у него есть "секретная семья" и часто бывает в элитном доме Абросимовой в Сочи.

Напомним, 18 мая в Москве открыли циничную выставку фотографий с фронта, подготовленную фондом пропагандиста Соловьева под названием "За лентой". На фото представлена жизнь оккупированных городов и портреты оккупантов "героев СВО".