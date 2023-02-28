Проривають кордони: у Кишиневі антиурядовий мітинг виходить з-під контролю

Мітинг у Молдові

Сьогодні у столиці Молдови відбулася акція протесту "Рух для народу". До нього входять представники партії "Шор" та РАСЕ Георге Кавкалюка. Люди намагалися прорватися до будівлі уряду через поліцію.

Про це пише видання NewsMaker.

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Між учасниками акції та правоохоронцями відбулася сутичка. Місцеві ЗМІ повідомляли про перших затриманих. Після цього люди припинили спроби прорвати кордон поліції. Організатори антиурядового мітингу встановили сцену біля мерії Кишинева. Перед людьми виступив голова Оргіївського району, член партії "Шор" Діну Цуркану.

Урядова партія "Дія і солідарність" вже прокоментувала мітинг.

"Це робиться у спробі дестабілізувати ситуацію у країні. Шор за допомогою маніпуляцій намагається використати вразливість людей, щоби втекти від правосуддя", — сказала прессекретар партії Адріана Влас.

Нагадаємо, міністерство оборони росії виступило з заявою про те, що влада України нібито готує провокацію проти невизнаного Придністров'я. Водночас офіційна влада Молдови цю інформацію спростовує.

Також ми писали, що росія планує дестабілізувати ситуацію в Молдові, аби відкрити новий фронт. Кремль хоче захопити аеропорт у Кишиневі та перекинути туди своїх військових.