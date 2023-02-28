Прорывают границы: в Кишиневе антиправительственный митинг выходит из-под контроля

Митинг в Молдове

Сегодня в столице Молдовы прошла акция протеста "Движение для народа". В него входят представители партии "Шор" и РАСЭ Георге Кавкалюка. Люди пытались прорваться к зданию правительства через полицию.

Об этом пишет издание NewsMaker.

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Между участниками акции и правоохранителями произошла стычка. Местные СМИ сообщали о первых задержанных. После этого люди прекратили попытки прорвать кордон полиции. Организаторы антиправительственного митинга установили сцену у мэрии Кишинева. Перед людьми выступил глава Оргиевского района, член партии "Шор" Дина Цуркана.

Правительственная партия "Действие и солидарность" уже прокомментировала митинг.

"Это делается в попытке дестабилизировать ситуацию в стране. Шор с помощью манипуляций пытается использовать уязвимость людей, чтобы уйти от правосудия", — сказала пресс-секретарь партии Адриана Влас.

Напомним, министерство обороны россии выступило с заявлением о том, что власти Украины якобы готовят провокацию против непризнанного Приднестровья. В то же время официальные власти Молдовы эту информацию опровергают.

Также мы писали, что россия планирует дестабилизировать ситуацию в Молдове, чтобы открыть новый фронт. Кремль хочет захватить аэропорт в Кишиневе и опрокинуть туда своих военных.