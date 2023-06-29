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Протести у Франції після вбивства підлітка: поліція заарештувала 150 бунтівників

29 червня 2023 09:11
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Протести у Франції після вбивства підлітка: поліція заарештувала 150 бунтівників
Французькі поліцейські патрулює вулиці передмістя Парижу, де був застрелений 17-річний водій. Фото: Reuters/Stephanie Lecocq
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Бунт, який розпочався у передмісті Парижа після вбивства поліцейськими підлітка, перекинувся на інші регіони Франції. Поліцейські заарештували уже 150 бунтівників за погроми державних установ.

Про це повідомляє видання The Guardian.

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Бунт по усій Франції

Після того, як у Парижі та передмістях французької столиці розпочався стихійний протест проти дій поліцейських, бунт перекинувся і на інші регіони Франції.

Так, відомо про сутички правоохоронців у різних регіонах країни:

  • на південному заході в Тулузі;
  • на південь від Парижа у Діжоні;
  • у північних містах Ам’єн та Лілль.

Арешти бунтівників

Поліція, за попередніми даними, заарештувала понад 150 осіб.

Причиною арештів стали погроми державних будівель, які навіть назвали "символами республіки".

Йшлося про факти нападів на ратуші, поліцейські відділки і навіть школи.

Нагадаємо, усе розпочалося з того, що у передмісті столиці Франції Нантері поліцейський застрелив 17-річного водія. Хоча правоохоронці заявили, що були змушені використати зброю після того, як неповнолітній водій протаранив їх своєю автівкою, свідки зазначили, що автомобіль стояв, а поліцейські цілилися у хлопця через вікно. В цілому свідки інциденту заявили, що це було схоже на "страту".

Після цього молодь у цьому, а потім і в інших передмістях Парижа вийшли на вулицю і почали громити будівлі та палити автомобілі.

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