Протесты во Франции после убийства подростка: полиция арестовала 150 мятежников

Французские полицейские патрулируют улицы пригорода Парижа, где был застрелен 17-летний водитель. Фото: Reuters/Stephanie Lecocq

Бунт, начавшийся в пригороде Парижа после убийства полицейскими подростка, перекинулся на другие регионы Франции. Полицейские арестовали уже 150 мятежников за погромы государственных учреждений.

Об этом сообщает издание The Guardian.

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После того, как в Париже и пригородах французской столицы начался стихийный протест против полицейских, бунт перекинулся и на другие регионы Франции.

Да, известно о столкновениях правоохранителей в разных регионах страны:

на юго-западе в Тулузе;

к югу от Парижа в Дижоне;

в северных городах Амьен и Лилль.

Аресты мятежников

Полиция, по предварительным данным, арестовала более 150 человек.

Причиной арестов стали погромы государственных построек, которые даже назвали "символами республики".

Речь шла о фактах нападений на ратуши, полицейские участки и даже школы.

Напомним, все началось с того, что в пригороде столицы Франции Нантери полицейский застрелил 17-летнего водителя. Хотя правоохранители заявили, что были вынуждены использовать оружие после того, как несовершеннолетний водитель протаранил их своим автомобилем, свидетели отметили, что автомобиль стоял, а полицейские целились в парня через окно. В целом свидетели инцидента заявили, что это походило на "казнь".

После этого молодежь в этом, а затем и в других пригородах Парижа вышла на улицу и начала громить здания и жечь автомобили.