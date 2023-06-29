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Протесты во Франции после убийства подростка: полиция арестовала 150 мятежников

29 июня 2023 09:11
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Протесты во Франции после убийства подростка: полиция арестовала 150 мятежников
Французские полицейские патрулируют улицы пригорода Парижа, где был застрелен 17-летний водитель. Фото: Reuters/Stephanie Lecocq
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Бунт, начавшийся в пригороде Парижа после убийства полицейскими подростка, перекинулся на другие регионы Франции. Полицейские арестовали уже 150 мятежников за погромы государственных учреждений.

Об этом сообщает издание The Guardian.

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Бунт по всей Франции

После того, как в Париже и пригородах французской столицы начался стихийный протест против полицейских, бунт перекинулся и на другие регионы Франции.

Да, известно о столкновениях правоохранителей в разных регионах страны:

  • на юго-западе в Тулузе;
  • к югу от Парижа в Дижоне;
  • в северных городах Амьен и Лилль.

Аресты мятежников

Полиция, по предварительным данным, арестовала более 150 человек.

Причиной арестов стали погромы государственных построек, которые даже назвали "символами республики".

Речь шла о фактах нападений на ратуши, полицейские участки и даже школы.

Напомним, все началось с того, что в пригороде столицы Франции Нантери полицейский застрелил 17-летнего водителя. Хотя правоохранители заявили, что были вынуждены использовать оружие после того, как несовершеннолетний водитель протаранил их своим автомобилем, свидетели отметили, что автомобиль стоял, а полицейские целились в парня через окно. В целом свидетели инцидента заявили, что это походило на "казнь".

После этого молодежь в этом, а затем и в других пригородах Парижа вышла на улицу и начала громить здания и жечь автомобили.

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