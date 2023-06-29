Протесты во Франции после убийства подростка: полиция арестовала 150 мятежников
Бунт, начавшийся в пригороде Парижа после убийства полицейскими подростка, перекинулся на другие регионы Франции. Полицейские арестовали уже 150 мятежников за погромы государственных учреждений.
Об этом сообщает издание The Guardian.
Бунт по всей Франции
После того, как в Париже и пригородах французской столицы начался стихийный протест против полицейских, бунт перекинулся и на другие регионы Франции.
Да, известно о столкновениях правоохранителей в разных регионах страны:
- на юго-западе в Тулузе;
- к югу от Парижа в Дижоне;
- в северных городах Амьен и Лилль.
Аресты мятежников
Полиция, по предварительным данным, арестовала более 150 человек.
Причиной арестов стали погромы государственных построек, которые даже назвали "символами республики".
Речь шла о фактах нападений на ратуши, полицейские участки и даже школы.
Напомним, все началось с того, что в пригороде столицы Франции Нантери полицейский застрелил 17-летнего водителя. Хотя правоохранители заявили, что были вынуждены использовать оружие после того, как несовершеннолетний водитель протаранил их своим автомобилем, свидетели отметили, что автомобиль стоял, а полицейские целились в парня через окно. В целом свидетели инцидента заявили, что это походило на "казнь".
После этого молодежь в этом, а затем и в других пригородах Парижа вышла на улицу и начала громить здания и жечь автомобили.