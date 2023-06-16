Путін домовився з Ердоганом, що відвідає Туреччину "незабаром"

Президент Росії Володимир Путін. Фото: google.com

Російський президент Володимир Путін разом із своїм турецьким колегою домовились про зустріч у Туреччині. Зазначається, що саміт має відбутись "незабаром".

Про це повідомляє Reuters.

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Саме цей візит російського диктатора до країни НАТО стане першим з початку повномасштабного вторгнення.

"Є запрошення від президента Туреччини. Путін і Ердоган домовилися, що візит буде найближчим часом, але ми поки не говорили про конкретний день, конкретні дати", — зазначив радник Путіна з питань зовнішньої політики Юрія Ушакова.

Зазначимо, що Туреччина намагається підтримувати тісні звʼязки як з Україною, так і Росією. Хоч Ердоган і відмовився приєднатися до західних союзників щодо накладання санкцій на Росії, у той же час Туреччина постачала зброю Україні закликала поважати її суверенітет.

Нагадаємо, раніше ми писали, що вже в цю суботу президент РФ Володимир Путін готується зустрічати делегацію семи країн Африки для обговорення "мирного врегулювання конфлікту в Україні". Сьогодні, 14 червня, стало відомо, президенти яких країни будуть присутні та хто очолить делегацію. До африканської делегації ввійдуть президенти ПАР, Замбії, Сенегалу, Уганди, Республіки Конго та прем'єр Єгипту.