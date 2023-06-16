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Путин договорился с Эрдоганом о "скором" посещении Турции

16 июня 2023 14:21
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
Путин договорился с Эрдоганом о "скором" посещении Турции
Президент России Владимир Путин. Фото: google.com
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

Российский президент Владимир Путин вместе со своим турецким коллегой договорился о встрече в Турции. Отмечается, что саммит должен пройти "скоро".

Об этом сообщает Reuters.

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Встреча Путина и Эрдогана

Этот визит российского диктатора в страну НАТО станет первым с начала полномасштабного вторжения.

"Есть приглашение от президента Турции. Путин и Эрдоган договорились, что визит будет в ближайшее время, но мы пока не говорили о конкретном дне, конкретных датах", — отметил советник Путина по внешней политике Юрия Ушакова.

Турция пытается поддерживать тесные связи как с Украиной, так и Россией. Хотя Эрдоган и отказался присоединиться к западным союзникам по поводу наложения санкций на России, в то же время Турция поставляла оружие Украине призвала уважать ее суверенитет.

Напомним, ранее мы писали, что уже в эту субботу президент РФ Владимир Путин готовится встречать делегацию семи стран Африки для обсуждения мирного урегулирования конфликта в Украине. Сегодня, 14 июня, стало известно, президенты каких стран будут присутствовать и кто возглавит делегацию. В африканскую делегацию войдут президенты ЮАР, Замбии, Сенегала, Уганды, Республики Конго и премьер Египта.

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