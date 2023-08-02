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Путін готовий повернутися до зернової угоди: вимоги диктатора

2 серпня 2023 14:17
- Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Путін готовий повернутися до зернової угоди: вимоги диктатора
Корабель з зерном готують до відправлення. Фото: Слово і діло
- Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Президент Росії володимир Путін готовий повернутися до зернової угоди. При цьому він висловив ряд вимог.

На цьому диктатор наголосив під час своєї розмови з Президентом Туреччини Раджепом Ердоганом.

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Путін звинуватив західних партнерів у зриві угоди, а також у тому, що вони "перекладають відповідальність за це на Росію". Він також заявив, що Росія в змозі замістити на світовому ринку українське зерно як на комерційній, так і безповоротній основі. 

В свою чергу Ердоган наголосив на важливості Чорноморської зернової ініціативи. Він назвав "мостом миру" і додав, що продовжить інтенсивні дипломатичні зусилля задля повернення Росії до угоди.

Раніше ми вже повідомляли, вранці 16 липня з одеського порту вийшло останнє судно, яке було завантажене українським зерном. Балкер TQ SAMSUN під турецьким прапором має доправити до Нідерландів 15 тисяч 300 тонн ріпаку і 23,5 тисячі тонн кукурудзи.

 

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