Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мир arrow Путин готов вернуться к зерновому соглашению: требования диктатора arrow

Путин готов вернуться к зерновому соглашению: требования диктатора

2 августа 2023 14:17
- Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Путин готов вернуться к зерновому соглашению: требования диктатора
Корабль с зерном готовят к отправке. Фото: Слово и дело
- Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Президент России Владимир Путин готов вернуться к зерновому соглашению. При этом он высказал ряд требований.

Это диктатор подчеркнул во время своего разговора с президентом Турции Раджепом Эрдоганом.

Читайте также:

Что сказал Путин

Путин обвинил западных партнеров в срыве соглашения, а также в том, что они "переводят ответственность за это на Россию". Он также заявил, что Россия может заместить на мировом рынке украинское зерно как на коммерческой, так и безвозвратной основе.

В свою очередь Эрдоган отметил важность Черноморской зерновой инициативы. Он назвал "мостом мира" и добавил, что продолжит интенсивные дипломатические усилия для возвращения России в соглашение.

Ранее мы уже сообщали, утром 16 июля из одесского порта вышло последнее судно , загруженное украинским зерном. Балкер TQ SAMSUN под турецким флагом должен доставить в Нидерланды 15 тысяч 300 тонн рапса и 23,5 тысяч тонн кукурузы.

 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

09:13 Украинцам, пользующимся скважинами, вводятся новые правила

12:07СМИ показали первые кадры применения кассетных боеприпасов украинскими бойцами

Новость с видео

14:22 Что нельзя делать во время принудительной доставки в ТЦК: советы адвоката

Новость с фото

03:02В Киевской области повторные взрывы: подробности удара врага

Новость с фото

04:21Взрывы в Житомирской области: вражеская атака на регион

None

Мост Метро: почему сообщение красной ветки придется закрыть и как киевские власти могут это решить

11:36 Украинцам объяснили нюансы мобилизации ограниченно пригодных в августе: это важно

08:42 Цыганков получил щедрое предложение от неожиданного клуба

Новость с фото

02:18Взрывы в Днепропетровской области: детали вражеской атаки

22:37 "Динамо" поблагодарило Луческу за работу

09:05 В банках стремительно дорожает доллар: курс 29 июля

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз