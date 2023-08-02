Путин готов вернуться к зерновому соглашению: требования диктатора

Корабль с зерном готовят к отправке. Фото: Слово и дело

Президент России Владимир Путин готов вернуться к зерновому соглашению. При этом он высказал ряд требований.

Это диктатор подчеркнул во время своего разговора с президентом Турции Раджепом Эрдоганом.

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Что сказал Путин

Путин обвинил западных партнеров в срыве соглашения, а также в том, что они "переводят ответственность за это на Россию". Он также заявил, что Россия может заместить на мировом рынке украинское зерно как на коммерческой, так и безвозвратной основе.

В свою очередь Эрдоган отметил важность Черноморской зерновой инициативы. Он назвал "мостом мира" и добавил, что продолжит интенсивные дипломатические усилия для возвращения России в соглашение.

Ранее мы уже сообщали, утром 16 июля из одесского порта вышло последнее судно , загруженное украинским зерном. Балкер TQ SAMSUN под турецким флагом должен доставить в Нидерланды 15 тысяч 300 тонн рапса и 23,5 тысяч тонн кукурузы.