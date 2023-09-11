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Путін хоче обміняти Навального на свого персонального кілера, — WSJ

11 вересня 2023 14:06
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Путін хоче обміняти Навального на свого персонального кілера, — WSJ
Персональний кілер Путіна Вадим Красиков. Фото: The Wall Street Journal
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Російський диктатор Путін намагається добитися повернення свого персонального терориста, співробітника секретного відділу ФСБ Вадима Краснікова. Диктатор хоче обміняти його на репортера Wall Street Journal Евана Гершковича та інших осіб, утримуваних Росією.

Про це пише Wall Street Journal.

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Як зазначається, Путін хоче повернути до РФ свого "особистого" вбивцю, терориста та співробітника секретного відділу ФСБ Вадима Краснікова. Він відбуває довічне ув’язнення в Німеччині за вбивство Земляхана Хангошвілі, який, за твердженнями Москви, керував терактом в Росії в 2004 році.

Путін же доручив своєму раднику з безпеки Патрушеву вивчити можливість обміну полоненими з метою звільнення терориста.

"За словами західних чиновників, Москва з тих пір неодноразово піднімала питання про справу Красікова в переговорах про обмін полоненими. Чиновники заявили, що Красіков відіграє центральну роль у зусиллях США по звільненню людей, утримуваних Росією, в тому числі, можливо, ветерана морської піхоти США Пола Вілана і репортера Wall Street Journal Евана Гершковича", — пише WSJ.

Водночас західні чиновники кажуть, що Путін готовий обміняти на терориста навіть російського опозиціонера Олексія Навального.

Президент США Джо Байден у липні заявив, що налаштований на обмін журналіста Евана Гершковича, проте подробиці поки що невідомі.

Раніше ми повідомляли, президент Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва заявив, що рішення про те, чи буде заарештовано президента РФ Володимира Путіна, ухвалюватиме судова влада Бразилії. 

Нагадуємо, експерт-міжнародник Максим Несвітайлов пояснив, хто може зупинити антисемітські образи російського диктатора Володимира Путіна. Так, за словами фахівця закиди лідера Кремля щодо етнічного походження президента України Володимира Зеленського може зупинити Ізраїль.

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