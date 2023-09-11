Путин хочет обменять Навального на своего персонального киллера, — WSJ

Персональный киллер Путина Вадим Красиков. Фото: The Wall Street Journal

Российский диктатор Путин пытается добиться возвращения своего персонального террориста, сотрудника секретного отдела ФСБ Вадима Красникова. Диктатор хочет обменять его на репортера Wall Street Journal Эвана Гершковича и других лиц, удерживаемых Россией.

Об этом пишет Wall Street Journal.

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Как отмечается, Путин хочет вернуть в РФ своего "личного" убийцу, террориста и сотрудника секретного отдела ФСБ Вадима Красникова. Он отбывает пожизненное заключение в Германии за убийство Земляхана Хангошвили, по утверждениям Москвы, руководившего терактом в России в 2004 году.

Путин поручил своему советнику по безопасности Патрушеву изучить возможность обмена пленными с целью освобождения террориста.

"По словам западных чиновников, Москва с тех пор неоднократно поднимала вопрос о деле Красикова в переговорах об обмене пленными. Чиновники заявили, что Красиков играет центральную роль в усилиях США по освобождению людей, удерживаемых Россией, в том числе, возможно, ветерана морской пехоты США Пола Вилана и репортера Wall Street Journal Эвана Гершковича", — пишет WSJ.

В то же время, западные чиновники говорят, что Путин готов обменять на террориста даже российского оппозиционера Алексея Навального.

Президент США Джо Байден в июле заявил, что настроен на обмен журналиста Эвана Гершковича, однако подробности пока неизвестны.

Ранее мы сообщали, президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва заявил, что решение о том, будет ли арестован президент РФ Владимир Путин, будут принимать судебные власти Бразилии.

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