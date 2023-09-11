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Путин хочет обменять Навального на своего персонального киллера, — WSJ

11 сентября 2023 14:06
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Путин хочет обменять Навального на своего персонального киллера, — WSJ
Персональный киллер Путина Вадим Красиков. Фото: The Wall Street Journal
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Российский диктатор Путин пытается добиться возвращения своего персонального террориста, сотрудника секретного отдела ФСБ Вадима Красникова. Диктатор хочет обменять его на репортера Wall Street Journal Эвана Гершковича и других лиц, удерживаемых Россией.

Об этом пишет Wall Street Journal.

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Путин хочет вернуть своего боевика

Как отмечается, Путин хочет вернуть в РФ своего "личного" убийцу, террориста и сотрудника секретного отдела ФСБ Вадима Красникова. Он отбывает пожизненное заключение в Германии за убийство Земляхана Хангошвили, по утверждениям Москвы, руководившего терактом в России в 2004 году.

Путин поручил своему советнику по безопасности Патрушеву изучить возможность обмена пленными с целью освобождения террориста.

"По словам западных чиновников, Москва с тех пор неоднократно поднимала вопрос о деле Красикова в переговорах об обмене пленными. Чиновники заявили, что Красиков играет центральную роль в усилиях США по освобождению людей, удерживаемых Россией, в том числе, возможно, ветерана морской пехоты США Пола Вилана и репортера Wall Street Journal Эвана Гершковича", — пишет WSJ.

В то же время, западные чиновники говорят, что Путин готов обменять на террориста даже российского оппозиционера Алексея Навального.

Президент США Джо Байден в июле заявил, что настроен на обмен журналиста Эвана Гершковича, однако подробности пока неизвестны.

Ранее мы сообщали, президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва заявил, что решение о том, будет ли арестован президент РФ Владимир Путин, будут принимать судебные власти Бразилии.

Напомним, эксперт-международник Максим Несвитайлов объяснил, кто может остановить антисемитские образы российского диктатора Владимира Путина. Так, по словам специалиста упреки лидера Кремля относительно этнического происхождения президента Украины Владимира Зеленского может остановить Израиль.

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